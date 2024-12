La revelación del hijo de Mike Tyson sobre el futuro de su padre en el boxeo: "Demasiado"

El pasado 15 de noviembre, Mike Tyson cayó ante Jake Paul en un histórico duelo que tuvo lugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El boxeador de 58 años tuvo unos buenos primeros rounds, pero no pudo sostenerse físicamente y fue derrotado por el influencer en las tarjetas. Este enfrentamiento es, casi con seguridad, el último en la carrera de 'Kid Dynamite': más allá de la polémica que envolvió al evento (se rumoreó en redes sociales que no dio su máximo y varias personalidades denunciaron que todo estaba arreglado), quedó demostrado que su estado para pelear está lejos de ser el ideal. A mitad de año, sufrió un brote de úlcera que lo hizo perder varios kilos y que provocó que el cruce se deba posponer (estaba programado para julio).

Sin embargo, él no descartó volver a luchar y dejó abierta la posibilidad de enfrentar al hermano de Jake, Logan Paul: "No sé si volveré a pelear. Depende de la situación", comentó. Su esposa, Lakiha Spicer, fue contundente con su postura de no querer que vuelva al boxeo para preservar su salud; por su parte, su hijo, Amir Tyson, dejó en claro que esa decisión es difícil de cambiar: "Mi madrastra dice que ha terminado, y son un equipo. Eso es cosa de marido y mujer". Aún así, no dio una definición concreta al respecto y evitó seguir hablando: "Él es su propio hombre. Si digo demasiado, sólo me diría que me callara", cerró, avivando los sueños de una posible batalla en el futuro.

Duro revés económico para Mike Tyson tras perder contra Jake Paul

Tyson selló un vínculo con Medier que posteriormente culminó tan sólo unos meses previos a la pelea contra Jake Paul. Esta decisión de incumplir el contrato provocó que la misma empresa pierda más de un millón de euros que la leyenda tendrá que pagar como compensación por lo sucedido. El impacto económico que generó esta determinación perjudicó severamente a la casa de apuestas y el principal apuntado fue justamente uno de los protagonistas del mencionado combate.

Lo positivo es que más allá de la derrota que llamó la atención del mundo del boxeo, "Iron Mike" cosechó una buena cantidad de dinero con el que podrá pagar esta deuda. Es que el excampeón mundial de los pesados ganó unos 40 millones de dólares, el doble de lo que se llevó Paul por esta presentación. Con respecto al futuro, no hay indicios de que vuelva a pelear, pero es muy probable que el youtuber continúe con su carrera para ir por un título del mundo entre los cruceros.

Conmoción en el boxeo por el crudo relato de Mike Tyson tras la derrota con Jake Paul: "Casi muero"

Tras perder ante Jake Paul en las tarjetas, Tyson dejó un sentido mensaje en redes sociales contando cómo vivió la pelea. Su contrincante le respondió reconociendo el legado que 'Iron Mike' dejó en la disciplina: "Te quiero Mike. Fue un honor. Eres una inspiración para todos". Estas fueron las palabras que el boxeador publicó en su cuenta de X:

Esta es una de esas situaciones en las que perdiste pero aún así ganaste. Estoy agradecido por lo de anoche. No me arrepiento de haber subido al ring una última vez.

Casi muero en junio. Recibí ocho transfusiones de sangre. Perdí la mitad de mi sangre y 25 libras en el hospital y tuve que luchar para recuperar la salud y poder luchar, así que gané.

Que mis hijos me vean enfrentarme y terminar ocho rounds con un boxeador talentoso que tiene la mitad de mi edad frente a un estadio repleto de los Dallas Cowboys es una experiencia que ningún hombre tiene derecho a pedir. Gracias.