Escándalo en el boxeo: el video que delata que Mike Tyson perdonó a Jake Paul

La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul pasó a la historia con la victoria del influencer, pero todavía tiene repercusiones en las redes sociales. En las últimas horas se viralizó el video de un momento del combate en el que la leyenda del boxeo -al parecer- evitó conectar un golpe contra su rival y rápidamente estalló la polémica. Las especulaciones no tardaron en aparecer, más aún teniendo en cuenta el dinero que había de por medio entre ambos protagonistas.

La realidad es que sólo en los primeros dos asaltos se vio lo mejor de "Iron Mike", quien alcanzó a pegarle al youtuber acortando la distancia en el ring pero no fue suficiente para noquearlo. Sin embargo, hubo un instante en el que estuvo muy cerca de atacar el rostro de Paul y contuvo su mano segundos antes. Este instante fue captado por varios usuarios que lo compartieron cuestionando el accionar del excampeón mundial de los pesados por un posible "arreglo" de este duelo.

En un principio, todo indicaba que Tyson se llevaría 20 millones de dólares por el acuerdo al que llegaron con el influencer. La pelea generó muchísimo más dinero ya que no sólo el AT&T Stadium de Texas albergó a miles de almas que la disfrutaron en vivo, sino también salió en vivo por Netflix para el mundo y la vieron cerca de 108 millones de personas. Todo es parte del dinero que se generó a raíz de este cruce del pasado viernes 15 de noviembre en Estados Unidos que tuvo el mundo a sus pies.

Otro detalle no menor son las apuestas y la influencia que tienen en el deporte abriendo un debate sobre si "Iron Mike" realmente no fue "a fondo" teniendo en cuenta tanto su experiencia como su potencial por lo que ganaría a nivel económico o si el youtuber ganó en buena ley. También es cierto que la leyenda necesitaba de este combate y no precisamente por su regreso, sino por lo que obtendría a cambio, pero no deja de ser un histórico del boxeo. Por esto, también se entiende el "respeto" que tuvo Jake Paul sobre el final que lo plasmó con una reverencia hacia su rival a segundos del último campanazo.

El momento del combate entre Mike Tyson y Jake Paul que generó polémica

Una leyenda del boxeo desafió a Tyson tras la derrota con Jake Paul

Una leyenda del boxeo rompió el silencio a través de las redes con un fuerte desafío para Tyson horas después de su derrota contra Paul en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El protagonista en cuestión ya enfrentó a "Iron Mike" en su carrera y vio la oportunidad para volver a pelear con él luego de su regreso. El excampeón mundial de los pesados no tardó en contestar y dejó en claro lo que piensa con respecto al duelo propuesto.

Quien no opinó del resultado de este combate profesional pero rápidamente aprovechó la ocasión para picantear al oriundo de Brooklyn fue Evander Holyfield. Con un original posteo en su cuenta de Instagram, "The Real Deal" escribió un mensaje junto a una foto que los muestra ambos promocionando una "trilogía". Cabe destacar que se vieron las caras en dos oportunidades y en las dos fue Tyson quien perdió, por lo que su respuesta llamó la atención.