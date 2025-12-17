Autor del tiroteo en la Universidad de Brown sigue en libertad y la persecución entra en su quinto día

Una captura de pantalla de un video publicado por la Policía de Providence muestra a la persona de interés en relación con el tiroteo del 13 de diciembre de 2025 en la Universidad de Brown en Providence.

La persona que mató a dos estudiantes de la Universidad Brown seguía prófugo el miércoles y no había indicios de que las autoridades estuvieran más cerca de identificar al sospechoso, cuatro días después de abrir fuego al interior de un aula y escapara a las calles circundantes en Providence, Rhode Island.

Es raro, pero no inaudito, que el autor de un atentado de gran repercusión eluda su captura durante varios días. Sin embargo, la falta de identificación ha puesto en vilo a los residentes de la zona, algunos de los cuales han cerrado las puertas con llave y han impedido que sus hijos vayan a la escuela.

"Esto se sale de la norma", dijo Felipe Rodríguez, exdetective de la policía de Nueva York que ahora enseña en el John Jay College of Criminal Justice de la City University of New York. "Los tiradores en masa, en general, suelen morir en el lugar de los hechos o son capturados rápidamente".

A primera hora del domingo, un día después del tiroteo, los investigadores parecían haber abierto el caso cuando anunciaron que una "persona de interés" estaba bajo custodia. Pero las autoridades liberaron a la persona no identificada, un hombre de unos 20 años, esa misma noche después de que las pruebas demostraran que no estaba implicado y reanudaron la persecución.

Las autoridades dijeron el martes que la investigación se ha visto obstaculizada por la falta de cámaras de seguridad en el edificio y en la zona cercana.

Los investigadores han difundido videos, tomados en su mayoría de cámaras de timbres de viviendas, en los que se ve al posible tirador caminando por un barrio cercano al campus tanto antes como inmediatamente después del ataque. En uno de los registros se ve a la persona alejándose del edificio justo después del tiroteo, mientras llegan al lugar coches de policía con luces intermitentes.

Aunque el hombre que aparece en la grabación está enmascarado, las autoridades esperan que alguien pueda reconocer su cuerpo, su forma de andar, sus movimientos o su postura.

"Una vez que identifiquemos quién es esta persona, creo que podremos localizarla", declaró el martes en rueda de prensa el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha. "Es muy difícil esconderse en este país".

Hay algunos otros casos en los que los atacantes han escapado, al menos temporalmente. Los hermanos que atentaron en el maratón de Boston en 2013 se escondieron durante cuatro días en la zona de Boston y luego mataron a un policía cuando intentaban huir. El hermano mayor murió tras un tiroteo con la policía que terminó cuando su hermano menor le atropelló con un coche robado.

Luigi Mangione, el hombre acusado de asesinar a un ejecutivo del sector sanitario el año pasado en Manhattan, eludió a las autoridades durante cinco días. Mangione fue capturado en Altoona, Pensilvania, tras ser visto comiendo en un McDonald's por un cliente y un empleado que creyeron que se parecía al pistolero.

Más recientemente, en septiembre, el presunto autor de los disparos contra el activista conservador Charlie Kirk fue detenido tras 33 horas de persecución.

El sospechoso Tyler Robinson fue capturado después de que un pariente y un amigo de la familia alertaran a la oficina local del sheriff de que había hecho comentarios que sugerían que había cometido el asesinato, según dijo entonces el gobernador de Utah.

(Reportaje de Rich McKay y Helen Coster; Redacción de Joseph Ax; Editado en español por Juana Casas)