Boxeo: el insólito rival al que enfrentará Jake Paul en su próxima pelea

Boxeo: se confirmó el insólito rival de Jake Paul en su próxima pelea

Luego de la histórica victoria de Jake Paul en el regreso de Mike Tyson al boxeo, ahora el influencer volverá a pelear y lo hará contra un insólito rival. La noticia no tardó en impactar en el deporte de los puños debido a que viene de ganarle a una leyenda y seguirá su camino para intentar ser campeón del mundo. Claro que, antes tendrá que toparse nada más y nada menos que con su hermano Logan, quien también enfrentó a una leyenda.

Lo cierto es que el también influencer en 2019 hizo su debut como profesional contra su par KSI -Olajide William Olatunji- perdiendo por puntos y dos años después se vio las caras con Floyd Mayweather. El 6 de junio del 2021 contra "The Money" fue sólo una exhibición pero la superioridad del reconocido púgil estadounidense se notó durante todos los rounds. Si bien restan confirmar algunos detalles en referencia a cómo será el cruce, lo cierto es que está confirmado y ya tiene tanto fecha como lugar para verlo online.

El pasado 15 de noviembre del 2024 fue Netflix quien tuvo a cargo la pelea de Jake Paul ante Mike Tyson, pero esta vez será otra famosa plataforma. El jueves 27 de marzo el evento saldrá en vivo por HBO Max siendo su primera transmisión. El púgil que lleva 11 victorias y una derrota -vs. Tommy Fury- como profesional después de vencer a "Iron Mike" lo anticipó en sus redes y escribió: "El momento que han esperado por una década", haciendo referencia a este enfrentamiento.

Lo que aún no trascendió es dónde, en qué peso será el combate en cuestión y tampoco a cuántos asaltos pelearán. Cabe destacar que el mencionado duelo entre el influencer y el excampeón de los pesados fue de carácter profesional, por lo que el resultado impactó en los récords de cada uno, aunque en esta ocasión podría ser una nueva exhibición.

Jake Paul se medirá ante su hermano Logan Paul el 27 de marzo

Otro excampeón del mundo de boxeo desafió a Jake Paul tras la pelea con Tyson

Poco más de un mes después de la victoria de Jake Paul contra Mike Tyson en una de las peleas de boxeo del año, una leyenda del deporte de los puños desafió al influencer. Se trata de un excampeón mundial que brilló entre los pesados durante su mejor época y hasta llegó a medirse contra "Iron Mike" en una exhibición en plena pandemia. Ahora, con la confianza para conseguir una victoria tras lo sucedido el pasado 15 de noviembre, el exboxeador cruzó al youtuber.

Se trata de Roy Jones Jr., quien fue campeón mundial en cuatro categorías diferentes -mediano, supermediano, semipesado y pesado-, que a sus 55 años busca seguir ligado a la disciplina. Si bien en 2020 no tuvo una buena presentación contra el oriundo de Brooklyn, esta vez apunta a algo más importante y ya lanzó un desafío. Ahora quedará en manos del propio Jake Paul aceptarlo y gestionarlo para el 2025. "Quiero probar su mentón. Sus piernas no lucían bien desde el primer round y en una pelea es lo primero que evaluamos. En este caso no estaban a la altura y fue evidente desde el comienzo", esbozó Roy Jones Jr. en diálogo con TMZ Sports.