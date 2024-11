Conmoción en el boxeo por el crudo relato de Mike Tyson tras la derrota con Jake Paul: "Casi muero"

Boxeo: el crudo relato de Tyson tras la derrota contra Jake Paul

Mike Tyson perdió ante Jake Paul en las tarjetas este viernes por la noche en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un duelo que quedó en la historia. La leyenda que no pudo contra el influencer tras ocho asaltos rompió el silencio en sus redes sociales con un contundente mensaje horas después de la derrota sufrida en Estados Unidos. Sus palabras no pasaron desapercibidas y conmovieron al mundo del boxeo tras el sorpresivo resultado.

Es que más allá de la diferencia de edad entre ambos, la jerarquía de "Iron Mike" podía marcar la diferencia arriba del ring y claramente no sucedió. El influencer se impuso sin problemas, aunque recibió algunos fuertes golpes por parte del excampeón mundial de los pesados. Sin embargo, este poder en sus puños no fue suficiente para ganarle al youtuber que venció a un referente del deporte de los puños ante los ojos de miles de fanáticos.

El mensaje de Mike Tyson en sus redes

Esta es una de esas situaciones en las que perdiste pero aún así ganaste. Estoy agradecido por lo de anoche. No me arrepiento de haber subido al ring una última vez.

Casi muero en junio. Recibí ocho transfusiones de sangre. Perdí la mitad de mi sangre y 25 libras en el hospital y tuve que luchar para recuperar la salud y poder luchar, así que gané.

Que mis hijos me vean enfrentarme y terminar ocho rounds con un boxeador talentoso que tiene la mitad de mi edad frente a un estadio repleto de los Dallas Cowboys es una experiencia que ningún hombre tiene derecho a pedir. Gracias.

La respuesta de Jake Paul

El influencer no tardó en contestarle al referente y lo hizo por la misma vía que utilizó el propio Tyson. A través de sus respectivas cuentas de X (ex-Twitter), dejaron mensajes de cariño uno hacia el otro luego de pelear arriba del cuadrilátero. "Te quiero Mike. Fue un honor. Eres una inspiración para todos", escribió el youtuber en la mencionada red social dejando en claro lo que sintió tras combatir contra el oriundo de Brooklyn. Con respecto a su futuro en el boxeo, no hay nada certero pero trascendió la posibilidad de que en algún momento se vea las caras con Saúl "Canelo" Álvarez.

Un campeón del boxeo argentino apuró a Mike Tyson

Se trata de Walter Masseroni, también conocido como el "Bombardero de Beccar", quien a través de su cuenta de Instagram subió una imagen suya y de "Iron Mike" con una fuerte frase. "¿Hasta cuándo vas a correr gallinita? 35 años que te busco y escapas ¿Sos hombre realmente?", escribió Masseroni en la mencionada red social dejando a la leyenda como un "miedoso" por no querer pelear contra él. Horas más tarde habló con Infobae e insistió sobre esta cuestión y el motivo de llamarlo de esa manera: "Es una gallina, por eso pelea con un youtuber. ¿Por qué no pelea conmigo que lo estoy esperando hace 35 años? Creo que me tiene un poquito de miedo".