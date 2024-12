Otro excampeón del mundo de boxeo desafió a Jake Paul tras la pelea con Tyson

Poco más de un mes después de la victoria de Jake Paul contra Mike Tyson en una de las peleas de boxeo del año, una leyenda del deporte de los puños desafió al influencer. Se trata de un excampeón mundial que brilló entre los pesados durante su mejor época y hasta llegó a medirse contra "Iron Mike" en una exhibición en plena pandemia. Ahora, con la confianza para conseguir una victoria tras lo sucedido el pasado 15 de noviembre, el exboxeador cruzó al youtuber.

Se trata de Roy Jones Jr., quien fue campeón mundial en cuatro categorías diferentes -mediano, supermediano, semipesado y pesado-, que a sus 55 años busca seguir ligado a la disciplina. Si bien en 2020 no tuvo una buena presentación contra el oriundo de Brooklyn, esta vez apunta a algo más importante y ya lanzó un desafío. Ahora quedará en manos del propio Jake Paul aceptarlo y gestionarlo para el 2025.

"Quiero probar su mentón. Sus piernas no lucían bien desde el primer round y en una pelea es lo primero que evaluamos. En este caso no estaban a la altura y fue evidente desde el comienzo", esbozó Roy Jones Jr. en diálogo con TMZ Sports. De esta manera dejó en claro que quiere enfrentar al influencer y que encontró la "debilidad" para vencerlo arriba del ring más allá de la diferencia de edad.

A su vez, el expúgil, que venció a Jorge "Lomocotora" Castro en 1992 y culminó su carrera como profesional con un récord de 66 victorias (47 por KO) y 10 derrotas, aseveró: "Jake tiene un buen golpe, pero no creo que Mike haya probado su resistencia y me gustaría tener la oportunidad de comprobarlo. Si puedo aguantarlo será fantástico o si él lo logra antes de que llegue a su mentón será interesante. Me encantaría intentarlo".

La revelación del hijo de Mike Tyson sobre el futuro de su padre en el boxeo

El pasado 15 de noviembre, Mike Tyson cayó ante Jake Paul en un histórico duelo que tuvo lugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El boxeador de 58 años tuvo unos buenos primeros rounds, pero no pudo sostenerse físicamente y fue derrotado por el influencer en las tarjetas. Este enfrentamiento es, casi con seguridad, el último en la carrera de 'Kid Dynamite': más allá de la polémica que envolvió al evento (se rumoreó en redes sociales que no dio su máximo y varias personalidades denunciaron que todo estaba arreglado), quedó demostrado que su estado para pelear está lejos de ser el ideal. A mitad de año, sufrió un brote de úlcera que lo hizo perder varios kilos y que provocó que el cruce se deba posponer.

Sin embargo, él no descartó volver a luchar y dejó abierta la posibilidad de enfrentar al hermano de Jake, Logan Paul: "No sé si volveré a pelear. Depende de la situación", comentó. Su esposa, Lakiha Spicer, fue contundente con su postura de no querer que vuelva al boxeo para preservar su salud; por su parte, su hijo, Amir Tyson, dejó en claro que esa decisión es difícil de cambiar: "Mi madrastra dice que ha terminado, y son un equipo. Eso es cosa de marido y mujer". Aún así, no dio una definición concreta al respecto y evitó seguir hablando: "Él es su propio hombre. Si digo demasiado, sólo me diría que me callara", cerró, avivando los sueños de una posible batalla en el futuro.