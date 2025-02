Brian Castaño revolucionó al boxeo con un picante desafío en sus redes

Sorpresa en el boxeo por el picante desafío de Brian Castaño.

Brian Castaño reapareció en las redes con una sorpresiva publicación que llamó la atención de los fanáticos del boxeo. El excampeón mundial de la categoría superwelter que todavía no tiene fecha confirmada para su regreso demostró nuevamente su potencial, pero no lo hizo arriba del ring como en otras ocasiones. Igualmente, lanzó un picante desafío para los miles de seguidores que lo acompañan a través de Instagram.

El oriundo de Isidro Casanova no definió su regreso a los cuadriláteros después de sufrir su única derrota en mayo del 2022 contra Jermell Charlo, pero sí continúa en actividad y preparándose para próximos compromisos. Mientras tanto, aprovecha los tiempos libres y no duda en publicar contenido en sus cuentas oficiales. Este miércoles 5 de febrero lo hizo desde el Shopping de San Justo, dejando un fuerte reto para quienes lo siguen.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El desafío de Brian Castaño en las redes sociales

El "Boxi" probó fuerza pegándole a la "pera" en una máquina de juegos y el puntaje fue de 997 puntos. En el mismo video, subido a sus historias, el nacido en La Matanza escribió: "Si alguien me supera, que lo suba y me etiquete". De esta manera, dio lugar a sus seguidores para que participen del mismo juego y traten de alcanzar la marca que logró en dicho juego.

Con respecto a su recorrido en el deporte de los puños a nivel profesional, Brian Castaño acumula un total de 17 victorias, una derrota y 2 empates desde su debut en septiembre del 2012 hasta la actualidad. Con respecto a los títulos conseguidos, fue campeón intercontinental superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y posteriormente se alzó con el cetro mundial de dicha categoría.

Brian Castaño desafió a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Brian Castaño anticipó su regreso al boxeo y sorprendió a todos

El mundo del boxeo espera ansioso la vuelta de Brian Castaño, quien no pelea desde su última derrota ante Jermell Charlo en mayo del 2022. A raíz de la ansiedad de muchos por verlo arriba del ring, el propio "Boxi" rompió el silencio con una publicación que no pasó para nada desapercibida en las redes sociales. Así fue que el oriundo de Isidro Casanova se mostró una vez más para que los miles de fanáticos sueñen con verlo otra vez en el cuadrilátero. Sin embargo, no hubo confirmación oficial acerca del rival o lugar en el que se presentará en su siguiente compromiso como profesional. Con una carrera más que interesante en la que ya fue campeón del mundo, ahora Castaño está a un paso de lucirse nuevamente en el entarimado y ya lo dejó en claro.

"Trabajando duro, aunque no hay fecha confirmada seguimos adelante. Muchas gracias @pantherhouseinc por el video y las fotos. Y a mi bro, Alan Castaño por ayudarme día a día", escribió Brian en un posteo en su cuenta de Instagram en donde mencionó a su hermano y también a uno de los auspiciantes que lo acompaña. Ahora sólo resta confirmar contra quién se medirá, cuándo y dónde lo hará.