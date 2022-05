La tristeza de Brian Castaño por la caída ante Jermell Charlo: "Me tocó ir al piso"

El testimonio de Brian Castaño luego de la caída contra Jermell Charlo por el título mundial superwelter de la OMB en Estados Unidos. Qué dijo el boxeador argentino.

Brian Castaño habló de la caída vs. Jermell Charlo.

Brian Castaño dejó todo en Estados Unidos, pero no le alcanzó contra la jerarquía de Jermell Charlo en la pelea por el título mundial superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Pocos minutos después de la derrota por knockout técnico en el décimo round, el nacido en Isidro Casanova (Provincia de Buenos Aires) dialogó durante pocos minutos con la televisión local y también con TyC Sports.

"El Boxi" fue contundente al respecto de lo ocurrido y lo hizo durante el mano a mano con los periodistas presentes en el Dignity Health Sports Park de Carson, a las afueras de Los Ángeles (California). Más allá de que el argentino se resignó y reconoció la superioridad de su rival, también aprovechó el momento para agradecerles a todos los que lo ayudaron para llegar hasta la cima del deporte mundial.

El lamento de Brian Castaño tras la caída contra Charlo: "Un poco desilusionado"

Consultado por los medios acerca del desenlace del combate, el boxeador argentino de 32 años explicó: "Lamentablemente me enganchó, entró justa esa mano. Mi esquina me gritaba 'cubrite bien', pero había que meter presión y se dio como se dio. Me tocó ir al piso". Mientras el deportista hablaba, su adversario lo miraba y ambos sonreían porque "todo lo que pasó en la previa queda ahí", con relación al picante cruce que tuvieron en el pesaje.

Con respecto a la lucha que fue pareja y que hasta llegó a dominar en algunos de los primeros seis rounds, Brian Castaño contestó: "Intenté dar un buen espectáculo, estoy un poco desilusionado con mi performance". No obstante, agregó que "este deporte tiene estas cosas" porque "una mano cambia la historia".

Más allá de haber valorado lo positivo que hizo en el ring, "El Boxi" también admitió: "Fui mermando para en el 11°, 12° apretar un poco más y terminar con más resto. La verdad es que no me la esperé a esa mano". Además, resaltó que "lamentablemente se dio así" y señaló: "Una lástima porque tenía muchas ganas y mucha ilusión, pero bueno... se dio como se dio. Gracias a todos los que me ayudaron".

El Boxi Castaño fue superado claramente por Jermell Charlo.

"Yo veía que cuando le pegaba, lo lastimaba", manifestó Brian Castaño en referencia a la primera mitad de la lucha, que fue muy equilibrada. "Así como estaba, pensaba que podía ganarle, pero en estas peleas y en este nivel, cualquier error se paga. Y él entró a boxear y me complicó", recordó.

Para cerrar, el bonaerense dejó un mensaje para todos los argentinos y argentinas de cara al futuro en su carrera profesional: "Vamos a remontar esto de vuelta, a intentar coronarnos de nuevo, pero es así, se nos escapó por poco. Estamos decepcionados por eso, pero Dios quiera que se vengan grandes cosas. Disculpas a todos los argentinos".