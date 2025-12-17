Presupuesto 2026: desde Formosa reclamaron por los fondos para las provincias y cuestionó el ajuste libertario

En el marco del inicio del debate por el Presupuesto Nacional 2026, el ministor de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, instó a que los fondos "deberían contemplar a las provincias".

En diálogo con Agenfor, el funcionario se diferenció del ajuste del Gobierno libertario: "No puede ser un presupuesto que no contemple una sola obra pública para las provincias argentinas, y no se puede aprobar un presupuesto que no contemple financimiento para las universidades, para los jubilados, para los programas para personas con discapacidad. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con eso, que así sería el modelo enviado".

En este sentido, analizó el imapcto que se genera en los propios municipios como "efecto cascada" y que gestionan sus políticas a través de los fondos que destina también la propia provincia. “Es una cuestión que estamos sufriendo todos, porque además hay una menor recaudación fiscal a raíz de menor consumo. La gente no tiene un peso en el bolsillo, y hay un Gobierno nacional que nos pinta otra realidad”, denunció el funcionario respecto a los informes que circula el Gobierno libertario respecto a la disminución de la pobreza.

Más desempleo, menos consumo, más pobreza

Respecto a la apertura de importaciones y la crisis económica generalizada, el ministro de Hacienda reflexionó sobre la pérdida de trabajo desde la asunción de Milei en diciembre del 2023: "Hay un problema muy grave con el cierre de las PyMEs, que es el problema de la falta de empleo. Todos los días están cerrando fábricas, nos enteramos con los medios, el campo no está bien”.

En este sentido, criticó el rumbo económico del país, "el pago al FMI" y paralelamento, "el ajuste de lso asalariados, de los jubilados, de las pymes y el comercio".

Por otro lado, el ministro celebró la visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof y celebró que haya encontrado una provincia con avances sobresalientes en una "Formosa tan cambiada y distinta". "Celebramos sus palarbas en el Polo Científico y Tecnológico. Es un gobernador que está gobernando en la provincia más grande de la República Argentina", expresó.

Por último, Ibáñez puso en valor que la Provincia cierre el año con un “leve superávit fiscal” y reconoció que fue “un año difícil” pero “le pedimos al Niño que va a nacer el 24 que nos ayude para el próximo, no sólo a los formoseños, sino a todos los argentinos”.