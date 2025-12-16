"Apropiación ilegal de recursos": desde Formosa denunciaron el ajuste de fondos provinciales por parte de Milei

El diputado provincial del Partido Justicialista, Rodrigo Vera, habló sobre el actual contexto político y económico, en el que hizo referencia al complejo escenario que atraviesan las provincias por decisiones del Gobierno libertario. En este sentido, destacó la necesidad de fortalecer el trabajo legislativo en Formosa para mitigar sus consecuencias.

En diálogo con Agenfor, el legislador provincial señaló que el gobernador Gildo Insfrán viene advirtiendo de manera permanente que la Nación “se está apropiando ilegalmente de recursos que corresponden a las provincias”, no solo en materia de deudas previsionales, sino también en obras públicas que estaban firmadas y comprometidas, y que finalmente fueron recortadas.

Vera advirtió sobre las consecuencias libertarias en la que aseguró que “la situación va a ser difícil” y remarcó que estas decisiones impactan de lleno en las economías provinciales. A pesar de este panorama poco alentador para las provincias, el legislador destacó que Formosa existe un plan de Gobierno claro y una conducción definida que permite seguir acompañando a los formoseños y las formoseñas: “Tenemos trabajo por hacer para que estén cada vez mejor y, sobre todo, para poder mitigar las consecuencias de lo que está ocurriendo a nivel nacional”.

Actividad Legislativa 2026

De cara al próximo período legislativo, Vera consideró que será “muy especial”, ya que la provincia viene de concretar una reforma constitucional. Esto implica, según su visión, la incorporación de nuevos derechos y modificaciones en la Carta Magna provincial que requieren leyes específicas para su implementación.

De esta manera, consideró que el trabajo legislativo abre una nueva etapa con normas democráticas que consolidarán nuevos tipos de derechos: “Vamos a tener un trabajo legislativo muy interesante, no solo para adecuar el marco normativo a la nueva Constitución, sino también para avanzar en un proceso de reforma permanente que permita dejar atrás decretos y leyes de tiempos no democráticos”.

En cuanto a las prioridades para las primeras sesiones, el diputado señaló que la principal iniciativa en carpeta es la Ley de Presupuesto. “Es la ley más importante de todas”, sostuvo, y explicó que su tratamiento estará condicionado por lo que ocurra a nivel nacional.

Por último, aclaró la importancia de tener una Ley de Presupuesto Nacional, cuya sanción se espera se concrete en el Congreso Nacional durante el período de sesiones extraordinarias: “Siempre es clave ver cómo se sanciona el Presupuesto de la Nación, porque termina condicionando el escenario macroeconómico de todas las provincias. Estamos muy atentos a esa situación”.