La provincia de Misiones se vio envuelta en un gran escándalo recientemente, debido a que un grupo de alumnos de la Escuela Provincial de Comercio Nº 19 de Eldorado fueron estafados por la madre de una de sus compañeras, quien gastó la suma de $17.800.000 en el casino, dinero que provenía del fondo común de aportes mensuales que los jóvenes habían creado para cubrir los gastos de su fiesta de egresados. En las últimas horas, se confirmó que la mujer de nombre Romina Enríquez, habría sido partícipe de otros casos similares.

En medio del conflicto, Mónica, una de las tutoras y vocera de las familias damnificadas, rompió el silencio. "Ella ya había estafado a muchas personas, pero como no eran montos tan grandes, nadie la denunció. Tuvo que pasarnos esto a nosotros para que sus antecedentes salieran a la luz", sostuvo la mujer.

En diálogo con el medio Red Ciudadana, la vocera señaló que la decisión de que Enríquez fuera la tesorera se debió a que tenía experiencia en la organización de eventos, sobre lo cual remarcó: "Lo que no sabíamos es que tenía experiencia en estafar a la gente también".

Luego del escándalo, más familias se acercaron para comentar acerca de situaciones similares que involucraban a la acusada; sin embargo, al tratarse de montos inferiores, ninguno había realizado denuncias. Actualmente, cada vez más familias se acercan para presentar comprobantes y sumarse a la causa penal, la cual tramitará contra la acusada por administración fraudulenta. En los próximos días, la Justicia deberá determinar el monto total de la estafa, el cuál podría ser aún mayor.

Por último, la vocera de las familias perjudicadas explicó: "No es solo la plata, es todo lo que conlleva. Tengo un cansancio mental, físico y emocional impresionante. Lo único que pensamos fue en los chicos, porque una recepción no se repite y dejarlos sin eso era muy injusto".

Cómo salvaron la fiesta

El mismo día de la fiesta, los dueños del salón buscaban a los padres responsables. En ese momento se enteraron de que la responsable a cargo del dinero solo había pagado la seña del salón, por lo que el evento estaba suspendido. "La mayoría de los padres llegaba con lo justo a fin de mes y hacía un esfuerzo enorme para pagar. Hubo familias que hasta vendieron cosas para juntar la plata", lamentó Mónica.

Ante esta situación de urgencia, los padres se reunieron con los dueños del salón y lograron llegar a un acuerdo: hacer el evento con un presupuesto de $10 millones, el cual cubriría salón, sonido y decoración.

Bajo este contexto, el intendente de Eldorado, Rodrigo "Pipo" Durán, intervino como garante, comprometiéndose a cubrir la deuda si las familias no podían pagar.