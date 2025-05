Escándalo en el boxeo por la denuncia de un argentino contra Jake Paul: "Vergüenza"

Escándalo en el boxeo: un argentino denunció a Jake Paul y sembró la polémica

Un boxeador argentino destrozó a Jake Paul y su promotora después de lo que fue su presentación en Estados Unidos este fin de semana. Más allá de la derrota sufrida en el primer asalto, al púgil de nuestro país le correspondía un monto previamente acordado con el que la empresa del influencer no cumplió. Por supuesto, el deportista nacido en Bahía Blanca no dudó en escracharlo en las redes sociales y publicó un tajante comunicado que asombró al mundo del boxeo.

Se trata de Jonathan Pachado, quien el pasado viernes 9 de mayo peleó contra el local Jeremy Adorno en el Caribe Royale Orlando y cayó por la vía rápida. Está claro que el resultado no fue el esperado para el representante de Argentina que acumula 6 victorias (2 por KO) y 2 derrotas. Al margen de lo sucedido, "Chinchu" -como se lo conoce al bahiense- se quejó por medio de X (ex-Twitter) y hasta tuvo un feroz cruce con uno de los organizadores.

Boxeo: la escandalosa denuncia de Jonathan Pachado contra Jake Paul

"El viernes luché por Most V Promotions y se negaron a pagarme el premio completo. Dijeron que la Comisión me pagaría cuando todos sabemos que ese es el trabajo del promotor. Nunca me dieron el boleto de avión para volver. ¿Debo seguir con lo que me han hecho?", escribió en el primer tweet el oriundo de nuestro país y luego apuntó contra el youtuber. "Jake Paul, siempre me quejo de las bolsas de los peleadores de la UFC. Bueno... la bolsa mínima ahí es de 10.000 (dólares) y me pagaron menos de la mitad. Acordamos 4500 pero se negaron a pagarlo y sólo me dieron 2500 por seis rounds. ¡Qué vergüenza!".

Horas más tarde quien le respondió fue Mike Leanardi -Jefe de Boxeo en la promotora-, quien acusó que el argentino no estuvo en peso ni demostró profesionalismo, esto sumado a que lo trató de "mentiroso". Pachado no dudó en contestarle y siguió con las denuncias: "No me hables de profesionalismo cuando me sacaste sin una visa de trabajo válida, con una carta de invitación de inmigración que decía que iba a entrenar. No hables de profesionalismo cuando tuve que pedirlte a alguien que me lleve al aeropuerto para no perder mí vuelo". Más allá de los reclamos, hasta el momento no hubo novedades con respecto de que le hayan abonado el resto de lo acordado.

La bronca de Jonathan "Chinchu" Pachado contra la promotora de Jake Paul

Cuándo pelean Jake Paul y Julio César Chávez Jr. y cómo ver la pelea

Después de su pelea ante Mike Tyson en noviembre del 2024, Jake Paul vuelve a subirse al ring, es noticia en el mundo del boxeo y no será contra Saúl "Canelo" Álvarez. El influencer que venció a la leyenda del deporte de los puños se medirá ante el hijo de otro histórico referente que dejó su huella en los cuadriláteros. En este caso, será Julio César Chávez Jr. quien se vea las caras con el youtuber que consiguió un triunfo inolvidable hace pocos meses en Estados Unidos.

El cruce entre el influencer y el excampeón mundial mediano tendrá lugar el próximo sábado 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, California, Estados Unidos. El combate ya está cargado en el sitio boxrec.com con los datos de ambos protagonistas, por lo que no será una exhibición sino que se medirán de manera profesional a la distancia de 10 asaltos y en categoría crucero. A su vez, este evento promovido por Golden Boy Promotions (la promotora de Oscar De La Hoya) saldrá en vivo por la plataforma paga DAZN. En la misma división y por el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) expondrá por primera vez el mexicano Gilberto Ramírez ante el cubano Yuniel Dorticos.