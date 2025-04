Sorpresa en el boxeo: Jake Paul descartó a Canelo Álvarez y va por Julio César Chávez Jr.

Boxeo: Jake Paul descartó a Canelo Álvarez y va por Julio César Chávez Jr.

Después de su pelea ante Mike Tyson en noviembre del 2024, Jake Paul vuelve a subirse al ring, es noticia en el mundo del boxeo y no será contra Saúl "Canelo" Álvarez. El influencer que venció a la leyenda del deporte de los puños se medirá ante el hijo de otro histórico referente que dejó su huella en los cuadriláteros. En este caso, será Julio César Chávez Jr. quien se vea las caras con el youtuber que consiguió un triunfo inolvidable hace pocos meses en Estados Unidos.

El mexicano que perdió ante el oriundo de Guadalajara y Sergio "Maravilla" Martínez, entre otros, regresará a la actividad para pelear con un complicado rival. Luego de dejar atrás sus problemas personales, Chávez Jr. quiere recuperar terreno en la disciplina, por lo que cumplirá con el objetivo que planeaba desde hace tiempo de enfrentar a Jake Paul. Todos los detalles de este cruce que ya causó sorpresa en el boxeo.

Cuándo pelean Jake Paul y Julio César Chávez Jr. y cómo ver la pelea

El cruce entre el influencer y el excampeón mundial mediano tendrá lugar el próximo sábado 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, California, Estados Unidos. El combate ya está cargado en el sitio boxrec.com con los datos de ambos protagonistas, por lo que no será una exhibición sino que se medirán de manera profesional a la distancia de 10 asaltos y en categoría crucero. A su vez, este evento promovido por Golden Boy Promotions (la promotora de Oscar De La Hoya) saldrá en vivo por la plataforma paga DAZN. En la misma división y por el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) expondrá por primera vez el mexicano Gilberto Ramírez ante el cubano Yuniel Dorticos.

