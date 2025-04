Comienza el Mundial de Boxeo con presencia de varios boxeadores argentinos: todos los detalles

Comienza el Mundial de Boxeo con presencia de varios boxeadores argentinos

La Copa Mundial de Boxeo dará inicio en los próximos días y cuatro púgiles de nuestro país dirán presente en dicho certamen internacional que tendrá lugar en Arabia Saudita. Por supuesto, las expectativas están puestas en los argentinos que sueñan con hacer historia en dicha competencia organizada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que se llevará a cabo por pimera vez. Todos los detalles del campeonato en el que habrá 128 deportistas de todo el mundo.

Un detalle no menor es que no habrá empates, sino que de las 64 peleas que se darán en los primeros cuatro primeros días -del 17 al 20 de abril- todas tendrán a un ganador en el BLVD City Global Theater de Riyadh. En caso de que el cruce sea parejo, los jueces tendrán la oportunidad de usar un sistema cualitativo de puntuación con letras: cerrado (C), moderado (M), decisivo (D) y extremo (E). Cada una valdrá un punto y servirá para calificar a los protagonistas para desempatar. Cada peleador, independientemente del resultado, recibirá una medalla especial fabricada en México y ya saben que cuentan con un seguro ante cualquier urgencia.

Los cuatro argentinos que participarán del Mundial de Boxeo en Arabia Saudita

Alan Crenz : récord profesional de 14-1-0 (14 KOs); campeón mundial juvenil superligero de la Organización Mundial de Boxeo. Oriundo de Santo Tomé, provincia de Santa Fe.

: récord profesional de 14-1-0 (14 KOs); campeón mundial juvenil superligero de la Organización Mundial de Boxeo. Oriundo de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Alan Dutra : récord profesional de 14-0-0 (8KOs); campeón argentino ligero. Oriundo de Tristán Suárez, provincia de Buenos Aires.

: récord profesional de 14-0-0 (8KOs); campeón argentino ligero. Oriundo de Tristán Suárez, provincia de Buenos Aires. Kevin Cristopher Ramírez : récord profesional de 8-0-1 (3KOs); campeón latino crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y campeón sudamericano. Oriundo de Wilde, provincia de Buenos Aires.

: récord profesional de 8-0-1 (3KOs); campeón latino crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y campeón sudamericano. Oriundo de Wilde, provincia de Buenos Aires. Emiliano Ezequiel "Niño de Oro" Mendoza: récord profesional de 4-0-1 (1KO). Oriundo de Ciudadela, provincia de Buenos Aires.

Kevin Ramírez, campeón sudamericano y latino Crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) peleará en el Mundial en Arabia Saudita

Los detalles del Mundial de Boxeo

El Riyadh Season WBC Boxing Grand Prix tendrá lugar en Arabia Saudita, con la transmisión oficial de la plataforma DAZN y será la primera Copa Mundial de Boxeo. El objetivo planteado por el mencionado dirigente es descubrir y exhibir a la próxima generación de superestrellas. A su vez, afirmaron que promete ser un evento histórico ofreciendo una plataforma para talentos emergentes y promocionando emocionantes enfrentamientos para los fanáticos del mundo.

Las reglas y detalles del Mundial de Boxeo