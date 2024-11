Fátima Florez se animó a contar la verdad de su vínculo con Milei: "No la pasé bien"

Fátima Florez contó todo sobre su separación de Javier Milei.

Javier Milei y Fátima Florez fueron pareja durante meses y a principios de este años el amor llegó a su fin. En ese sentido, recientemente la exparticipante de Bailando por un sueño se manifestó sobre lo que vivió con el actual Presidente de Argentina y reveló cómo transitó la separación.

La imitadora de personajes como Shakira, Silvia Süller y Catherine Fulop se refirió al lugar que ocupa su carrera en su vida, meses después de su comentada relación con Milei. "Yo siempre digo que el gran amor de mi vida, es mi carrera, mi profesión, los demás pasan, van y vienen", comenzó su descargo la artista en diálogo con Dante Gebel.

"Siempre tuve muy en claro no abandonar mi carrera. Tengo un recuerdo simpático, distinto. Creo que me adapté muy bien a la situación. No me voy a hacer la fuerte o la superheroína, no la pasé muy bien cuando me separé", continuó Florez y así admitió que no la pasó bien durante su ruptura con Javier Milei. Y cerró: "Como cualquier mujer que nos esté viendo, que sufrió por amor, que de un día para el otro la vida le cambió: se te cae la mandíbula, se te cae todo. Decís que paso acá, qué hice mal. Crecí mucho, me siento mucho más empoderada como mujer. Que todo lo que pasé mal o triste emocionalmente lo pude capitalizar".

Fuertes declaraciones de Viviana Canosa sobre Yuyito González

"Todos los días, Yuyito nos cuenta un capítulo de su novela con el Presidente. Esta vez, nos informó que está usando el gimnasio de la Quinta de Olivos. La Argentina es un carnaval. Hay un 53 por ciento de pobreza y ella 'ja ja ja'", sostuvo la exconductora de Los Profesionales de Siempre. Y cerró: "Qué mala actriz, igual. Cuando hacía que lloraba no se lo creía ni Conan".

Fátima Florez aseguró haberla pasado mal por su separación.

Qué había dicho la hija de Yuyito González antes del cumpleaños de Milei

"Va a ser en Olivos, voy a conocer. Es algo íntimo, poquitas personas, no es nada wow. Por lo que tengo entendido. Vamos mi mamá, mis hermanos, mi sobrina y mi cuñado", agregó Brenda Di Aloy ante las consultas de sus interlocutores en el mencionado ciclo. "Calculo que va su hermana. No tengo mucha data. Sé que es algo muy chill. Mi hermana se ocupó del regalo, una genia Barbi", cerró su relato.

Yuyito González reveló cómo le dice a su actual pareja, Javier Milei

"No le voy a decir Presidente. ¿Cómo le voy a decir ‘león’? Le digo 'cielo', 'amor'. Él me dice lo mismo, me dice 'amor'. No te voy a contar muchas intimidades porque son secretos de Estado. Él nunca me dijo ‘Yuyito’. Amalia, sí", soltó Amalia González en diálogo con Florencia Peña en el Cantando 2024. Y agregó: "Más a mí que hace muchos años que no me enamoraba. Religiosa, sigo siendo, soy una persona de fe, cristiana. Antes no había conocido a nadie que me impactara como para generar una relación".