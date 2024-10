La hija de Yuyito González se metió en la polémica entre Lali y Milei: "La amo"

La hija de Amalia "Yuyito" González, Brenda di Aloy, sorprendió a todos al elegir una canción de Lali Espósito en su más reciente aparición en el Cantando 2024 (América TV). Tras su interpretación, fue consultada por el jurado si ella había elegido la canción de la artista que mantuvo un fuerte cruce con Javier Milei, actual pareja de la madre de la participante del reality de América TV que conduce Flor Peña.

Desde que se conoció el romance que comenzó a vivir hace ya unos meses con Yuyito González, Javier Milei no solo se convierte en tendencia por las medidas que toma como Presidente de la Nación sino también por lo que implica en la farándula esta relación. Además, el líder de La Libertad Avanza también suele despotricar contra el mundo artístico y cultural, como el fuerte cruce que mantuvo hace un tiempo con Lali Espósito, quien no dudó en plantársele al mandamás y hasta lanzó la canción Fanático, que cuenta con varias referencias a Milei.

Por eso, el viernes pasado quien sorprendió a todos en la pista del Cantando 2024 fue nada menos que Brenda di Aloy, hija de Yuyito González, con la canción que eligió para interpretar ante el jurado. Se trató de Ego, parte de Soy, disco que la artista argentina lanzó en el 2016. Obviamente, esta elección generó curiosidad en el jurado y fue Marcelo Polino quien consultó a Di Aloy al respecto.

"¿Quién eligió la canción? ¿Por ahí te influyó que Lali hable mal del presidente, que es tu padrastro ahora? Por ahí eso te jugó un poco en contra. ¿Qué mirada tenés de lo que habla Lali del presidente? Ese tweet famoso que cuando ganó dijo: ‘Qué peligroso, qué triste'", consultó, picante, el integrante del jurado del Cantando. Sincera y con calma, Brenda replicó: "El tema lo eligió la coach. Creo que cada uno tiene su postura política, sus creencias, sus convicciones. Yo, por más que mi mamá sea la novia de él, no tomo ningún partido, ninguna postura".

"Me encanta Lali, la amo a ella. Banco también al novio de mamá, entonces también desde ese lado me parecía por qué no hacer una canción de Lali, que yo la admiro muchísimo", agregó la participante del Cantando. Para cerrar, Brenda di Aloy concluyó: "Tenemos libertad de expresión y cada uno puede opinar de lo que quiera, como quiera, siempre con respeto, que es lo que también ella marca".

Sorpresa en la cumbia por lo que se supo de Javier Milei y Yuyito González

El presidente Javier Milei cumplió 54 años y parte de la celebración fue con su novia la ex vedette Amalia "Yuyito" González y de a poco se fueron conociendo detalles del festejo. Pero también de la relación entre el mandatario y la conductora.

Tras algunas cosas que reveló Yuyito en su programa Empezar el Día por Ciudad Magazine, se pudo conocer una canción que une a la pareja. Fue el Pollo Álvarez, conductor de Poco Correctos que se trasmite por El Trece, quien reveló cuál es el "tema musical de la pareja".

Tras el "faltazo" de Yuyito González a su programa por el festejo del cumpleaños del presidente Javier Milei, la conductora de Empezar el Día comenzó su programa al día siguiente con una canción: "Me gusta todo de tí, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme".

"Esos besos, los besos más lindos del universo. Nos decimos muchas cosas lindas. Feliz cumpleaños, mi amor, gracias por haberme dejado compartir junto a vos y con toda mi familia una día tan especial como es el día en el que llegaste a este mundo", expresó luego la expareja de Guillermo Coppola. De inmediato, mostró al aire una foto con el presidente y la torta de cumpleaños.

"Así arrancó, con un temazo, un cumbión", expresó el Pollo Álvarez sobre la canción que eligió Yuyito González para empezar su programa y reveló que se trata de "Me gusta todo de tí", canción de cumbia de Rodrigo Tapari, excantante de Ráfaga oriundo de Esteban Echeverría que se hizo conocido por el hit "Una cerveza". “Abrió así directamente por el amor, por los besos y después le termina dando un beso a la pantalla está enamorado”, completó el conductor.