Yuyito González contó los detalles íntimos de su festejo con Milei: "Esos besos".

Yuyito González rompió el silencio y lanzó una confesión íntima de su festejo privado con Javier Milei, por el cumpleaños del Presidente el pasado 22 de octubre. La foto que compartió la conductora y la inesperada revelación al aire que no tardó en viralizarse.

En los primeros minutos de Empezar el día, magazine de Ciudad Magazine, Yuyito González entró al estudio cantando un tema de Rodrigo Taparí y evocó su relación con Milei a través de la letra: "Me gusta todo de ti. Tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo".

Acto seguido le dedicó un mensaje directo al Presidente y ventiló detalles de su festejo íntimo ayer por sus 54 años: "Esos besos, los besos más lindos del universo. Nos decimos muchas cosas lindas. Feliz cumpleaños, mi amor, gracias por haberme dejado compartir junto a vos y con toda mi familia una día tan especial como es el día en el que llegaste a este mundo"

Minutos más tarde, Yuyito mostró una foto besando a Milei y pronunció: "Les voy a mostrar el beso en Casa Rosada". Luego, hizo una pantomima intentando besar la pantalla del estudio de televisión en un video que no tardó en llegar a las redes sociales y recogió todo tipo de comentarios y reacciones.

Cómo fue el cumpleaños de Milei en la Casa Rosada

Por Jonathan Heguier

El mandatario fue agasajado con un brindis al mediodía en Balcarce 50. Arrancará a las 13 horas. "Irán sus amigotes", describió una fuente del Gobierno a este portal. El festejo de cumpleaños lo organizó su novia, la ex actriz y conductora de TV Amalia "Yuyito" González. La gran protagonista del brindis será también Karina Milei.

Participaron además de los amigos de Milei y su familia los funcionarios de la Casa Rosada, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe Lisandro Catalán, el asesor Santiago Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El ministro de Economía, Luis Caputo, no fue de la partida porque viajó este lunes a Estados Unidos para reunirse con el FMI. En Balcarce 50 descartaron que fuera a asistir a la fiesta en la Casa Rosada el amigo de Milei que fue expresidente: Mauricio Macri. "No va a haber personas de renombre de la política", aseguraron fuentes gubernamentales a El Destape.

Macri dijo este lunes que la sociedad votó "a alguien sabiendo que tenía una psicología especial" cuya propuesta se basaba en la "destrucción y la confrontación". La charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba fue conducida por Guido Sandleris, ex titular del Banco Central en la era Cambiemos. "La gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial", describió Macri y ahondó: "Votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación". Así, evaluó que Milei "no está haciendo algo distinto de lo que propuso".