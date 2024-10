La hija de Yuyito González reveló detalles de la custodia personal de su madre: "No es joda"

Brenda Di Aloy contó detalles de la custodia de su madre.

En los últimos días la conductora y ex vedette Amalia "Yuyito" González, reveló que tiene custodia personal tras haber sufrido un "peligroso" episodio luego de comenzar una relación con el presidente Javier Milei. En ese contexto, la hija de la "primera dama", Brenda Di Aloy dio detalles de como cayó esto en su familia.

"Tuve un episodio imprevisto. Tuve un problema que saltaron las alarmas, a mí no me gustaría tener que cuidarme, soy una mujer libre. Siempre tuve libertad de movimiento, pero donde puede presentarse una situación de peligro tengo que tener un soporte, hace más de 40 años que estoy en la tele y no me parece que por cuestiones ideológicas una persona tenga que pegarte”, relató Yuyito en su visita al Cantando 2024 donde fue a ver a su hija.

Al respecto, la hija de Yuyito González, Brenda Di Aloy, dialogó con el programa Desayuno Americano, que se trasmite por América TV, y reveló: "Entiendo que mi mamá tenga guardaespaldas por seguridad, porque la política no es joda. No sabés que le puede surgir a las personas".

"Por una cuestión de seguridad, me parece que está bien. Como hija me quedo un poco más tranquila", agregó y cuando le preguntaron sobre si la custodia que tiene la novia del presidente también se extiende a la familia explicó: "A nosotros como hijos, no. Cero custodia presidencial".

Siguiendo con la charla sobre la relación de su madre Yuyito González y el presidente Javier Milei, la participante del Cantando 2024 explicó el impacto que generó en todo el núcleo familiar. "Toda la familia está involucrada, y yo no estoy acostumbrada a tanta exposición a nivel familia", señaló y confesó que su madre "siempre tuvo como un lugar en los medios, pero no con este nivel de exposición, entonces, obvio es algo nuevo”.

“Yo me lo tomo con humor, me divierto, no la paso mal con ningún comentario. Me estoy como adaptando también un poco a de repente tener haters que antes no me pasaba, algún comentario feo. Obvio, vinculado con la política que genera mucha grieta", concluyó Brenda Di Aloy.

La hija de Yuyito González confirmó lo que muchos sospechaban de su madre con Menem: "En la Ferrari"

Desde que Yuyito González oficializó su noviazgo con el presidente Javier Milei, el ojo público está sobre ella y sobre cada cosa que dice o realiza. En ese sentido, la exvedette protagonizó un insólito momento con su hija Brenda Di Aloy, mientras realizaban su programa en Ciudad Magazine, que la dejó expuesta con un romance del pasado y se volvió rápidamente viral en las redes sociales.

Mientras ambas estaban conversando sobre cuestiones políticas y de actualidad, la modelo e influencer le dijo a su madre: “Hablando de Menem y ella (por Yuyito) es como que finge demencia. El otro día estaba en un cena con una amiga, los papás y el papá de ella me dice: “Yo la vi a tu mamá en la Ferrari con Menem””.

Luego, agregó: “Le digo: Mami, vos estuviste en la Ferrari con Menem entrando a una quinta ¿Por qué fingís demencia?”, mientras que a su lado la conductora estaba tentada de la risa. Tras este intercambio televisivo, en las redes sociales comenzaron a afirmar que la actriz siente una fuerte atracción por hombres de poder y vinculados al mundo de la política. Durante su juventud, también fue pareja de Guillermo Cóppola.