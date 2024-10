El pedido de Mirtha Legrand a Javier Milei: "Por favor"

Mirtha Legrand y un pedido a Javier Milei en la ceremonia de los Martín Fierro

Este fin de semana se realizó primera entrega de los Premios Martín Fierro al Cine y Series que reconoció por primera vez a las películas argentinas. En el marco de la premiación a lo mejor de la ficción del último año, la conductora y actriz Mirtha Legrand sorprendió a todos y le mandó un mensaje al presidente Javier Milei.

En el evento realizado en la Usina del Arte y conducido por Mariana Fabbiani y el actor chileno Benjamín Vicuña, la conductora de La Noche de Mirtha, que se transmite por El Trece, se llevó un reconocimiento a su extensa carrera de más de 80 años en la industria. Tras subir al escenario a recibir el Martín Fierro de Brillante, la Chiqui le hizo un pedido al gobierno nacional.

"¡Por favor, no cierren el INCAA!", fue lo primero que expresó Mirtha Legrand. Con su Martín Fierro en la mano, insistió en su pedio al gobierno de Javier Milei: “Es lo primero que se me ocurre, por favor no cierren el INCAA”

“Quiero decirles que estoy muy feliz, que soy un producto del cine argentino, hice no sé si 33 o 34 películas", agregó la "Chiqui" Legrand y cuando la corrigieron y le señalaron que eran 36 acotó entre risas: "Bueno, las voy a contar en mi casa”.

Luego la figura de El Trece continuó con sus agradecimientos: “Me siento un producto del cine argentino, toda mi familia, mi hermano José, mi querido hermano José Martínez Suárez, que fue durante 12 años presidente del Festival de Cine de Mar del Plata, mi hermana Goldi, Silvia Legrand, que también hizo cine, que también merece un aplauso. Y yo que hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonista”.

Tras esto, Mirtha Legrand retomó su pedido para que el INCAA siga funcionando y financiando el cine nacional. "En mi casa se amaba y se ama al cine argentino. De manera que tenemos que continuar haciendo películas. Si hay gente que de pronto recibió un crédito y no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda fuera. Pero no se puede cerrar el INCAA porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana, lo tenemos que mantener los argentinos", cerró.

El inesperado mensaje de Mirtha Legrand a la UBA que pone nervioso a Milei: "Lo han hecho"

Mirtha Legrand es una de las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo y viene de protagonizar una situación que generó muchas reacciones: recibió su Doctorado Honoris Causa de la UBA. En medio del conflicto del gobierno por el desfinanciamiento a las universidades, la conductora de 97 años utilizó sus redes sociales para mostrarse agradecida por esta distinción y lanzó un comentario en sintonía con las polémicas medidas de Javier Milei.

En la jornada del miércoles 16 de octubre, Mirtha Legrand recibió su Doctorado Honoris Causa de la UBA en el Festival Internacional de Cine organizado por la misma casa de estudios. La conductora no solo recibió la distinción, sino que a través de una conferencia de prensa, defendió a la universidad pública mostrándose completamente en desacuerdo con las medidas del gobierno de Milei.