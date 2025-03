Luis Juez pidió "una investigación judicial" por el caso Pablo Grillo

Mientras el fotoperiodista Pablo Grillo continúa internado en estado crítico y lucha por su vida, el senador del PRO Luis Juez pidió que "una investigación judicial que determine las responsabilidades" de las fuerzas de seguridad en el lanzamiento de la granada de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza durante la represión frente al Congreso. También se solidarizó con su familia, que "está viviendo con agonía el desenlace de su salud".

"Tiene que haber una investigación judicial que determine las responsabilidades que corresponden. No estoy justificando nada. Ese pobre pibe está peleando entre la vida y la muerte y noes justo. Fue a cubrir una nota y resulta que toda su familia esta viviendo con agonía el desenlace de su salud, no es justo", dijo Juez en diálogo con Futurock.

Para el exjefe de bloque del PRO, el accionar policial que derivó en que el fotorreportero haya sido operado dos veces y permanezca con asistencia mecánica respiratoria y sedantes "debe ser investigado por la Justicia" para la "tranquilidad de todo el mundo". "Así funcionan las instituciones en un sistema democrático", planteó.

Consultado sobre qué opinión le merecen las imágenes del miembro de gendarmería disparando un gas de manera horizontal y no a 45 grados como marca el reglamento, remarcó que "no hay que fomentar la violencia" porque "no hay protocolo en la violencia". "No hay regla en el agravio, en el combate, no existe. No tenemos que fomentar de ningún lado, ni del Senado ni de la Legislatura ni del oficialismo ni la oposición. La violencia engendra violencia. Este país ha sufrido hechos desgarradores producto de la violencia", evaluó.

El último parte médico del fotógrafo

El fotorreportero volvió al quirófano esta tarde y la intervención quirúrgica "salió bien", según informó su padre, Fabián. Hasta esta tarde se sabía que el joven registró una "con una evolución favorable" y reaccionó frente a algunos estímulos, pero su pronóstico "sigue siendo grave y reservado". En tanto, sus amigos y familiares pidieron dadores de sangre.

En diálogo con Tiempo, Fabián manifestó optimismo por algunos resultados que compartieron los médicos sobre el estado de salud del joven. "Estamos más optimistas por los informes que hay. Dentro de la gravedad existente, hay una mejoría leve", describió. Así, afirmó que Pablo "no empeoró" y que "la operación salió bien". Por último, agradeció a las masivas muestras de apoyo y mensajes alentadores que recibieron.

Fabián llegó al hospital a media mañana y dio detalles a la prensa sobre el estado de salud de su hijo, que el último miércoles se convirtió en la víctima más grave de la represión desatada por el Gobierno Nacional contra la movilización encabezada por las y los jubilados -que reclaman recomposición de haberes, por la moratoria y medicamentos que les quitaron-; que en esta ocasión estuvieron acompañados por hinchas de más de 30 clubes de fútbol, organizaciones políticas y sociales.

Pablo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno que le partió la cabeza y le produjo la pérdida de masa encefálica cuando intentaba sacar una foto a los efectivos que habían comenzado a disparar.