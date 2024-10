La drástica decisión que tomó Yuyito González por culpa de su relación con Javier Milei

Yuyito González explicó por qué tiene custodia.

La ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González, visitó el programa Cantando por un Sueño para ver a su hija Brenda Di Aloy y confesó una drástica decisión que tuvo que tomar tras comenzar una relación con el presidente Javier Milei.

En la antesala a la visita al programa de América TV conducido por Florencia Peña, había circulado la versión de que Yuyito se fue con custodia de un evento en un centro de estética del barrio de Flores y provocó la indignación de muchos usuarios de las redes que cuestionaban el hecho de que se le pague un auto y custodia a la novia del presidente.

En ese contexto, la "primera dama" confesó que tiene custodia tras haber sufrido un "peligroso" episodio. “Tuve un episodio imprevisto. Tuve un problema que saltaron las alarmas, a mí no me gustaría tener que cuidarme, soy una mujer libre. Siempre tuve libertad de movimiento, pero donde puede presentarse una situación de peligro tengo que tener un soporte, hace más de 40 años que estoy en la tele y no me parece que por cuestiones ideológicas una persona tenga que pegarte”, explicó Yuyito González.

En esa línea, la pareja de Javier Milei y conductora del canal Magazine, sumó: “Me alarma que tenga que pensarla veinte veces adonde voy, no crean que yo lo disfruto, pero lo acepto porque si está en riesgo mi vida lo tengo que aceptar, porque el combo viene completo”.

"Yo no me considero primera dama, trabajo en el mismo lugar de toda la vida. Mis gustos artísticos fueron cambiando, pero a mí me alarma que cada tanto tenga que tener a alguien de seguridad, alguien a quien en un evento abierto le tenga que decir ‘che, fijate que no me tiren un botellazo por la cabeza’. Me parece horrible. No debería suceder y yo lamento que suceda porque a mí me cercena mi libertad", agregó Yuyito González mientras charlaba con Florencia Peña.

Para cerrar el tema de la necesidad de contar con custodia personal luego de comenzar a salir con el presidente Javier Milei, la conductora de Empezar el Día, enfatizó: "Tengo que pensar veinte veces a dónde voy, qué hago y no me parece nada agradable. Así que no crean que yo disfruto decir ‘¡ahora tengo!’. No lo disfruto para nada, pero lo acepto porque si está en riesgo mi vida, lo tengo que aceptar".

La relación entre Yuyito González y su hija se vio afectada por Javier Milei.

El reproche de la hija de Yuyito González a su mamá

La hija de Yuyito González, Brenda Di Aloy, también también se refirió al tema de la custodia y salió a bancar a la novia del presidente Javier Milei. "Entiendo que mi mamá tenga guardaespaldas por seguridad, porque la política no es joda. No sabés que le puede surgir a las personas. Por una cuestión de seguridad, me parece bien", expresó en una entrevista con el programa Desayuno Americano.

Además se refirió a la exposición que conlleva la relación de su madre con el mandatario y opinó: “Toda la familia está involucrada, y yo no estoy acostumbrada a tanta exposición a nivel familia. Sí, mi mamá siempre tuvo como un lugar en los medios, pero no con este nivel de exposición. Entonces, obvio es algo nuevo”.