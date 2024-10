La hija de Yuyito González confirmó lo que muchos sospechaban de su madre con Menem: "En la Ferrari"

La hija de Yuyito González confirmó lo que muchos sospechaban de su madre con Menem.

Desde que Yuyito González oficializó su noviazgo con el presidente Javier Milei, el ojo público está sobre ella y sobre cada cosa que dice o realiza. En ese sentido, la exvedette protagonizó un insólito momento con su hija Brenda Di Aloy, mientras realizaban su programa en Ciudad Magazine, que la dejó expuesta con un romance del pasado y se volvió rápidamente viral en las redes sociales.

Mientras ambas estaban conversando sobre cuestiones políticas y de actualidad, la modelo e influencer le dijo a su madre: “Hablando de Menem y ella (por Yuyito) es como que finge demencia. El otro día estaba en un cena con una amiga, los papás y el papá de ella me dice: “Yo la vi a tu mamá en la Ferrari con Menem””.

Luego, agregó: “Le digo: Mami, vos estuviste en la Ferrari con Menem entrando a una quinta ¿Por qué fingís demencia?”, mientras que a su lado la conductora estaba tentada de la risa. Tras este intercambio televisivo, en las redes sociales comenzaron a afirmar que la actriz siente una fuerte atracción por hombres de poder y vinculados al mundo de la política. Durante su juventud, también fue pareja de Guillermo Cóppola.

Puso fecha: Yuyito González reveló cuando se mudará con Javier Milei a Olivos

La conductora y ex vedette Amalia "Yuyito" González rompió el silencio y reveló un dato crucial respecto de su relación con el presidente Javier Milei. A dos meses de haber formalizado el romance, la "primera dama" adelantó cuando se mudará a la Quinta de Olivos.

En una entrevista con Intrusos, por América, le preguntaron sobre si ya convivía con el mandatario libertario. "No, no estoy mudada, pero nos vemos todos los días", aclaró Yuyito. Sin embargo, ya puso fecha para la mudanza.

"Estamos construyendo nuestra relación, estamos juntos todo lo que se puede. Lo tenemos planificado más para enero, porque yo en diciembre tengo otras cosas", explicó Yuyito González, haciendo referencia a su instalación en la Quinta de Olivos para convivir con el presidente Javier Milei.

"Tengo varios festejos, el cumple de Javier, el año nuestro acá, no sé qué festejos habrá para un año de la presidencia. Y después empezamos a pensar en las fiestas, en la Navidad y en Año Nuevo", agregó la conductora de Empezar el Día, que se trasmite por el canal Magazine. Vale recordar que el próximo martes 22 de octubre, Milei cumplirá 54 años.

Yuyito González reveló cómo le dice a Javier Milei

"No le voy a decir Presidente. ¿Cómo le voy a decir ‘león’? Le digo 'cielo', 'amor'. Él me dice lo mismo, me dice 'amor'. No te voy a contar muchas intimidades porque son secretos de estado. Él nunca me dijo ‘Yuyito’. Amalia, sí", soltó Amalia González en diálogo con Florencia Peña en el Cantando 2024. Y agregó: "Más a mi que hace muchos años que no me enamoraba. Religiosa sigo siendo, soy una persona de fe, cristiana. Antes no había conocido a nadie que me impactara como para generar una relación".