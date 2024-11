Yuyito González y Fátima Flórez justas: el evento que une a la ex y la actual novia de Milei

Fátima Flórez y Yuyito González podrían cruzarse en los Martín Fierro Latino

El próximo 22 de noviembre se entregarán los premios Martín Fierro Latino Miami que condecorarán a los mejores artistas latinoamericanos. La gala se llevará a cabo en el popular hotel JW Marriott de Brickell.

La ceremonia contará con la conducción principal del periodista y actor Ronen Suarc y la alfombra roja estará a cargo del periodista de espectáculos Harry Levy Altman. Allí, podrían coincidir la pareja del presidente Javier Milei, la conductora Amalia Yuyito González y su ex, la humorista Fátima Flórez.

En los Martín Fierro Latino Miami, podrían cruzarse la ex del presidente Javier Milei y su actual pareja. Yuyito González está nominada a Mejor Conductora y Fátima Flórez será homenajeada.

Yuyito competirá por el premio a "Presentadora en Televisión" por su labor en Empezar el Día por Ciudad Magazine y está ternada junto a Claudia Melgarejo (América – Paraguay), Raquel Argandoña (Tv+ – Chile) y Karla Constant (Canal 13 – Chile). Por su parte, la humorista Fátima Flórez será homenajeada por su trayectoria junto a los músicos Emilio y Gloria Estefan, la actriz Verónica Castro, el presidente y dueño del Inter Miami Jorge Mas y la modelo Nadia Ferreyra.

El evento, en el que podrían cruzarse Yuyito González y Fátima Flórez, será transmitido en vivo por El Nueve de Argentina, Canal 13 de Chile, y Canal 5 de Uruguay, y por streaming para el resto del continente y España.

La inesperada reacción de Yuyito González ante los dichos de Fátima Florez: "No vale"

La conductora y ex vedette Amalia "Yuyito" González volvió a los primeros planos mediáticos luego de comenzar una relación con el presidente Javier Milei quien venía de un noviazgo con otra rubia famosa: la humorista Fátima Flórez.

En ese contexto hubo unas declaraciones cruzadas entre la actual y la ex "primera dama" que llevó a una dura respuesta por parte de Yuyito quien ninguneó a la imitadora. "No vale la pena", expresó la conductora de Empezar el Día por Ciudad Magazine.

Tras el cumpleaños del presidente Javier Milei, la humorista y expareja del mandatario Fátima Flórez fue consultada por si había tenido contacto con el mandatario, a lo que respondió: "Todo súper bien, la mejor de las ondas, pero bueno, no estamos en contacto".

"Yo soy hiper respetuosa de cuando una persona está en pareja. Si una persona está en pareja, yo soy lo más respetuosa que hay para mí. No, no va eso de ‘zorrear’ y esas cosas raras", agregó la imitadora respecto de su relación con presidente.

Fátima Flórez y Yuyito González juntas: ¿Dolor de cabeza para Milei?

Luego de las declaraciones de Fátima Flórez, la actual pareja de Javier Milei, Yuyito González, fue interrogada al respecto y eligió no darle entidad a la humorista. "Yo no hablo del pasado, estoy conectada con el presente de mi pareja y mío, el pasado no me interesa, todos tenemos uno".

Tras la pregunta por parte del móvil de Intrusos (América TV) de si se sentaría a tomar un café con la ex de su novio, la conductora de Ciudad Magazine afirmó que "no vale la pena una respuesta".