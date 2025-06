¿Los perros pueden comer banana? Esto es lo que hay que saber

Los perros son los mejores amigos de las personas y, al ser miembros importantes de nuestra familia, solemos preocuparnos por su alimentación. Muchas veces solemos compartirles lo que sea que estemos comiendo, pero ¿qué pasa si le damos banana? ¿Pueden comer esta fruta nuestras mascotas?

¿Los perros pueden comer banana?

Lo cierto es que la banana no forma parte de la lista de comidas prohibidas para los perros, es decir, no se considera que pueda hacerles muy mal hasta matarlos como sí sucede con las uvas, las pasas, la palta, el chocolate, la cebolla, el ajo, los hongos, el alcohol o el pescado crudo. En esos casos, incluso una pequeña cantidad, podría causar un daño significativo al organismo del animal. La ciencia de por qué estas frutas son tóxicas para los canes no es concluyente y no se ha descubierto la sustancia exacta que causa dichas afectaciones.

Entonces, ¿qué pasa con la banana? De acuerdo a Purina, la banana es rica en fibra soluble, pero si queremos dársela a nuestros perros se debe proporcionar en cantidades pequeñas y detener su consumo si notás que le provoca diarrea a tu mascota. Es decir, el perro puede comer tranquilamente esta fruta, pero con moderación.

El sitio especializado Mis Animales detalla que la potencia nutricional de la banana está dada porque es una “fuente de fibra, potasio y vitaminas A, B2, B6, C y riboflavina". Pero también tiene un contenido importante en hidratos de carbono, que se ve reflejado en almidón cuando la banana está verde y se convierte en azúcares (sacarosa, glucosa y fructosa) cuando está madura.

Los especialistas remarcan que es importante utilizar la banana solo como premio o compensación en pequeñas raciones. En esas condiciones, de acuerdo a la página, los “probióticos naturales de esta fruta le ayudarán a regular la flora intestinal y tendrá un sistema digestivo más saludable" a tu mascota. Los especialistas señalan que el magnesio "promoverá su crecimiento óseo y permitirá a su cuerpo producir proteínas. Mientras que las vitaminas C y B6 fortalecerán su sistema inmunológico y ayudará a prevenir enfermedades del corazón”.

Aunque los expertos sostienen que algunos de los efectos no deseados que pueden causar la banana a los perros son: diarrea, estreñimiento o hiperactividad. Cabe recordar que cada perro es diferente, por lo que incluso si las bananas son seguras, esto no significa que tu perro los quiera o disfrute comerlas. Por lo que para integrarla a la dieta canina hay que ir lentamente: ofrecerlo, esperar y observar las reacciones.