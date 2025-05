¿Qué alimentos está prohibido darle a los perros y cómo perjudica a su organismo?

La alimentación de los perros debe ser equilibrada de acuerdo a su raza, edad y peso. Esto provoca que se haga una advertencia en lo que respecta a la comida que las personas consumen y que en muchos casos es ofrecida para compartir un momento juntos. Si bien son varios los alimentos que pueden digerir, hay otros que son un verdadero peligro.

En muchas oportunidades, los perros consumen lo que las personas les ofrecen por el vínculo que desarrollaron. Mientras que en otros casos se sienten atraídos por el aroma y tienen la necesidad de probar un bocado. Esto puede suceder con un pedazo de carne que se encuentre al calor de las brasas como también cualquier otro alimento que se haya colocado en un plato. Aunque no todos producen las mismas consecuencias dentro de su organismo.

"No todos los perros reaccionan de igual manera frente a los riesgos de un alimento. Por eso, no hay que confiar si un perro una vez comió y no le pasó nada", expresan desde Filosofía Animal, como figura su usuario de Instagram. El post realiza un breve informe sobre aquellas comidas que se le pueden ofrecer a la mascota, pero también busca generar conciencia sobre los efectos negativos de determinados alientos.

Por lo general, los perros pueden alimentarse con zanahorias, calabaza, zapallo y brócoli en lo que respecta a las verduras. En el caso de las frutas, se encuentra permitido darles manzana, arándanos, banana, papaya y frutilla, ya que les aportan vitaminas y antioxidantes. Otras opciones son el yogur natural, pero sin azúcar y edulcorante, y los huevos cocidos, que ayudan a fortalecer sus músculos. Es importante recordar que lo mejor es consultar con un veterinario para no provocar ningún desbalance y consecuencia en su salud.

¿Qué alimentos no darle a los perros?

Por otro lado, se recomiendan seis productos que los perros no deben consumir sin importar la edad y la raza porque provocan distintas dolencias, como vómitos, letargo, insuficiencia renal, hiperactividad, taquicardia, daño a los glóbulos rojos y anemia. En caso de que sean consumidos en alta dosis y con frecuencia, las consecuencias podrían ser extremadamente preocupantes y hasta su vida podría llegar a correr riesgo.

Chocolate : es considerado tóxico para su organismo por la presencia de teobromina y cafeína. Si dispone de un elevado porcentaje de cacao, los efectos se potencian.

: es considerado tóxico para su organismo por la presencia de teobromina y cafeína. Si dispone de un elevado porcentaje de cacao, los efectos se potencian. Uvas y pasas: se desconoce cuál es la toxina presente que genera malestar, por ende se trata de un alimento no permitido.

se desconoce cuál es la toxina presente que genera malestar, por ende se trata de un alimento no permitido. Cebolla, ajo, puerro y cebollín: no importa si está cruda o no, se considera un alimento nocivo porque su organismo no tolera la presencia de tiosulfatos.