La inesperada confesión de Lilia Lemoine sobre Javier Milei y Yuyito González: "Yo hice"

Lilia reveló detalles del origen de la relación de Yuyito y Milei.

La diputada nacional, influencer y cosplayer Lilia Lemoine sorprendió a todos al revelar un dato sobre el origen de la relación entre el presidente Javier Milei y su novia la ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González. Según reconoció, ella tuvo influencia para que la pareja comenzara su romance y hasta reveló que podría no caer bien a la ex del mandatario, la actriz y comediante Fátima Florez.

La polémica diputada cercana al presidente Javier Milei confesó en una entrevista para el streaming Crudo TV que fue "celestina" de la pareja de el mandatario y la conductora de Ciudad Magazine Yuyito González.

"Amalia es genial, es divina, siempre me defiende. Y yo hice gancho ahí. Yo fui primero a una entrevista con Amalia, y ella me dijo: 'Lilia, ¿cómo tengo que hacer para entrevistar al presidente?'. Ya le había puesto el ojo. Y yo conozco, yo sé lo que le gusta a Javier. Ella era conocida de mi familia de antes, siempre me dijeron que era una mina muy buena", relató Lilia Lemoine.

En ese sentido, la cosplayer comentó que tras este contacto con Yuyito González fue a hablar con Javier Milei: "Le hablo bien, le digo 'andá porque hay buena onda'. Y a mí me había encantado la entrevista. Venía de que me peguen de todos lados y ella me trató bien. Vi buena intención. ¿Y me equivoqué? No. Lilia la ve, muchachos, ¿la veo o no la veo?”.

Finalmente el presidente visitó el programa Empezar el Día conducido por la ex de Guillermo Coppola cuando aún era candidato en noviembre del 2023. Un año después repetirían el encuentro en Ciudad Magazine ya como presidente y "primera dama". Cabe señalar que en ese momento, el mandatario estaba aún en pareja con la comediante Fátima Flórez.

Viviana Canosa se metió en la intimidad de Javier Milei y Yuyito González: "Retorcidos"

La periodista y conductora Viviana Canosa se refirió nuevamente al romance entre el presidente Javier Milei y la ex vedette Amalia "Yuyito" González. La conductora fue muy crítica respecto de algunos aspectos del vínculo entre el mandatario y la "primera dama". En su programa Viviana 630, que se trasmite por Radio Rivadavia, puso el foco en la entrevista que le realizó la conductora de Empezar el Día a su pareja en Ciudad Magazine y no se guardó nada. Sostuvo que el dirigente libertario iba a "descartar" a la ex de Guillermo Coppola.

"Yo no sé si ellos son novios o si juegan a que son madre e hijo. ¿Le pondrá talquito para que no se le paspe o será más del óleo calcáreo. ¡Qué vínculos retorcidos que genera Milei! Todo es más oscuro que el teatro negro de Praga", disparó la conductora.

Además, se mostró molesta por la presencia del mandatario en Ciudad Magazine. "Como en Argentina no hay ningún quilombo, es lógico que el Presidente esté dos horas en el día perdiendo el tiempo. ¡Vayan a laburar, vagos!. En otro momento de la nota, el Presidente dijo que los chicos y los locos dicen la verdad. A los chicos se los educa, y a los locos se los encierra", subrayó.

Viviana Canosa destrozó a Milei y Yuyito.

Por último, Viviana Canosa hizo referencia al vínculo entre el presidente Javier Milei y su novia Yuyito González: "La novia del padre de Conan decía mucho la palabra ‘emoción’, pero a esa pareja le faltaba fuego. Milei le daba la mano a Yuyito como quien agarra un pescado. Como al Javo no le gusta que le pregunten, fue a lo de Yuyito que entiende mucho de conchero pero muy poco de periodismo".