Efecto Milei: se derrumbó el rating del programa de Yuyito González y midió menos que La Familia Ingalls

Milei midió menos que La Familia Ingalls

El presidente Javier Milei visitó el programa de su novia Amalia "Yuyito" González en Ciudad Magazine y pese a que fue anunciado con tiempo por la pareja del mandatario, los números del rating no acompañaron la entrevista y midió menos que La Familia Ingalls.

La entrevista de Yuyito con Milei en Empezar el Día apuntaba a ser un plato fuerte para el canal, sin embargo no sólo estuvo muy abajo en el rating general sino que ni siquiera fue lo más visto en Ciudad Magazine. De hecho, fue el tercer programa de la jornada.

El periodista de Argenzuela Agustín Rey reveló que la nota de Yuyito González a su pareja el presidente Javier Milei ocupó el lugar 158 en el rating de la televisión argentina. Pero eso no es todo, porque la entrevista con el mandatario en Empezar el Día no logró ser el programa con más público en su canal y quedó tercero. El mandatario libertario quedó detrás de Marimar y La Familia Ingalls.

La nota fue la primera desde que son pareja y el es presidente y se dio a un año del primer encuentro cuando el mandatario era candidato y estaba de novio con la humorista Fátima Flórez. Además fue una de las pocas notas que Milei le dio a una mujer desde que ganó las elecciones.

Pese a las expectativas el rating del programa que se emite de lunes a viernes de 10 a 13 horas tuvo un rating de 0,47. En el mismo canal midieron más dos programas que están muy lejos de ser una novedad.

La novela mexicana Marimar, protagonizada por Thalía y que se estrenó hace 30 años, se emite al finalizar el programa de Yuyito González y midió 0,59 ubicándose como la segunda más vista de Ciudad Magazine. Además, la entrevista con Javier Milei también estuvo detrás de La Familia Ingalls que lo duplicó en público pese a tener ya 50 años. Little House on the Prairie, nombre original del programa, midió 0,81.

Javier Milei estalló contra Mirtha Legrand: "La venenosa"

"Para la venenosa, que habla de las alturas, representa nuestras alturas verdaderas", enfatizó Javier Milei durante la nota en referencia a Mirtha Legrand, dejando ver que los dichos de la Chiqui no cayeron bien en el mandatario.

Por su parte, Yuyito González se quitó el calzado y expresó: "¿Sabés qué hago? Me voy a sacar las sandalias y nos vamos a parar". El presidente le respondió que "así deja de hablar estupideces". "Qué se dejen de hablar. Hoy vamos a quemar a medio mundo", añadió la conductora de Empezar el Día.

Milei enojado con Mirtha porque habló de su altura

Mostrando que lo golpearon los comentarios sobre su altura, Javier Milei miró a cámara y señaló: "Para que vea la diferencia, señora. Le llevo más de cinco centímetros".

Para cerrar, Yuyito González afirmó que le gustaría "ser más alta". "¿No está bueno? Hay muchos hombres a los que les gusta", bromeó. El presidente concluyó: "Bueno, andá con zancos. A mí me gustan altas, rubias y...". No pudo terminar la frase porque fue interrumpido por su pareja.