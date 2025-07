Los nombres y movimientos a días del cierre de candidaturas en la Provincia

"Si no pasa nada raro, la que está más posicionada para encabezar la lista en la Tercera es Magario", comentaba uno de los encargados de negociar las nóminas bonaerenses de Fuerza Patria en una secuencia de reuniones que se llevan adelante, con el mayor sigilo, en La Plata. La primera candidatura a diputada en la Tercera sección electoral, la que en su momento anunció Cristina Kirchner que ocuparía, será fundamental para apuntalar el resultado de la coalición en toda la provincia. La vicegobernadora Verónica Magario, ex intendenta de La Matanza, alineada con Axel Kicillof pero de muy buena relación con la ex presidenta, es quien por ahora viene reuniendo mayores consensos para ocupar ese lugar. Para la Primera sección quien más suena es el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, pero también podría tener como destino la boleta de diputados nacionales en octubre. El vencimiento para inscribir las candidaturas opera el sábado a la medianoche.

Los intendentes conversan en mesas informales de cada sección electoral. Al mismo tiempo, los jefes comunales están ocupados armando las listas de concejales de sus municipios, con la instrucción del gobernador de hacerlo con la mayor amplitud posible, de manera de incluir a los demás espacios internos. En La Plata, la comisión designada con representantes de los tres sectores mayoritarios -Carlos Bianco y Katopodis, por el Movimiento Derecho al Futuro; Facundo Tignanelli y Emmanuel González Santalla, de La Cámpora; y Rubén Eslaiman y Sebastián Galmarini, por el Frente Renovador- son quienes terminan de cerrar las negociaciones y evalúan los candidatos para las boletas seccionales.

Un triunfo por buen margen en la Tercera sección electoral es una condición indispensable para sostener una posible victoria de Fuerza Patria en toda la provincia. Es clave quien quede al frente de la nómina de diputados provinciales. Son ocho los legisladores sólo en esta sección que terminan su mandato y que el peronismo y sus aliados buscarán renovar. La vicegobernadora Magario, con una vasta trayectoria primero como funcionaria municipal, luego presidenta del Concejo Deliberante y finalmente intendenta de La Matanza, asegura un importante caudal del municipio más populoso de la Provincia, "la capital" del peronismo. La otra opción posible desde el sector de Kicillof es el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, de buena imagen y aceitado vínculo con todos los sectores internos.

Los últimos posteos de Magario en las redes sociales, reivindicando la educación, la salud y la obra pública que lleva adelante la gestión bonaerense, la ubican ya en tono de campaña y en línea con el modelo de Estado presente que pregona Kicillof en sus actos. "Milei festeja la inflación de los cementerios: con todo quieto, sin ventas ni producción", sostuvo respecto al índice difundido por el Indec. La necesidad de sostener un modelo productivo que genere puestos de trabajo -cuya pérdida se percibe especialmente en el cordón industrial- será un eje principal de la campaña del peronismo bonaerense en septiembre y en octubre.

Desde el MDF sostenían que al sector de Kicillof le correspondería ocupar las primeras candidaturas de la Primera, Tercera y Octava sección electoral, con referentes realmente convencidos de la defensa de la gestión bonaerense. Sin embargo, desde el cristinismo no abandonaban la idea de que fuera un repersentante de esa línea quien reemplazara a CFK y, entre otras cosas, levantar la bandera de la injusta detención y proscripción de la ex presidenta. Si bien Máximo Kirchner se autoexcluyó de una candidatura porque -consideró- sería como avalar la proscripción de su madre, había quienes no lo descartaban. O, eventualmente, a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, figura importante del camporismo. Justamente, esta semana ambos compartieron una actividad en Moreno con la intendenta Mariel Fernández.

Con la incorporación del padrón de extranjeros, el total de habilitados para votar en la Tercera sección será de 5.101.177 empadronados. Apenas por debajo de la Primera sección que quedó en 5.131.861 electores. En tercer lugar, pero lejos, está la Quinta sección, con distritos que van desde Chascomús a Necochea, pasando por Mar del Plata o Balcarce y Tandil, con 1.336.787 empadronados.

Estos números explican la importancia que tendrá también quién encabece la boleta de senadores en la Primera sección electoral, más complicada para el peronismo porque tiene municipios tradicionalmente adversos como los del norte de GBA. Katopodis fue dos veces intendente de San Martín y como ministro de Obras Públicas de la Nación primero, y actualmente como ministro de Infraestructura bonaerense lleva adelante una activa gestión, con visitas diarias a diferentes municipios. Por eso, es presentado desde el sector de Axel como el mejor postulante para encabezar en la Primera, donde hay que ir a pelear voto a voto contra la alianza de La Libertad Avanza y el Pro. Las dudas surgían en cuanto a que también se lo veía como un buen posible candidato a diputado nacional en octubre, dado que el MDF no cuenta con demasiadas figuras de alto conocimiento.

En caso de que no sea Katopodis, otro nombre que surgió desde el MDF es el de un histórico: el ex intendente de Ituzaingó Alberto Descalzo, muy activo en las negociaciones para el armado del Frente Unidad. Desde el camporismo, levantaban al intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, cercano a Máximo. De buena gestión en su municipio, aunque con bajo perfil público. En el Frente Renovador tiraban como opción el nombre del intendente de San Fernando, Juan Andreotti, uno de los dirigentes que busca impulsar Sergio Massa.

Respecto a Massa, aseguraban que había decidido no ser candidato. Ni siquiera en la lista de diputados nacionales, como habían propuesto desde su propio partido dirigentes como la diputada Cecilia Moreau. Quien sí ya expresó su intención de postularse es el referente de Patria Grande, Juan Grabois, quien contaría con el visto bueno de Cristina. Sin embargo, en el peronismo bonaerense no habría consenso para que Grabois encabezara la nómina luego de haberlos criticado públicamente prácticamente a todos. Probablemente sea candidato, pero no en el primer lugar. Ya fue mencionado como posibilidad a Katopodis, pero si tampoco consigue un consenso mayoritario habrá que barajar otra carta. Quien muy probablemente tenga un lugar en la lista será la actual senadora provincial María Teresa García, sin chances de reelección en la Provincia.

Sea quien sea quienes ocupen los primeros casilleros de las listas, no hay dudas que, con Cristina Kirchner detenida, el gobernador Kicillof ocupará un rol central en la campaña. Ya viene sucediendo. Una encuesta realizada por la consultora Opina Argentina lo ubicó -por amplio margen- como quien mejor representaba las ideas del kirchnerismo en ausencia de la ex presidenta. Desde hace unas semanas, Kicillof viene recorriendo todo el territorio bonaerense con actos e inauguraciones diarias, siempre resaltando las diferencias del modelo bonaerense con el ajuste de Milei, que se ensañó especialmente con la provincia de Buenos Aires. "Sumamos fuerza para defender la educación pública y para que no pare la ampliación de derechos", sostuvo el gobernador este martes al inaugurar un Polo Educativo en San Vicente.