Nicolás Maduro afrontó este lunes la lectura de los cargos en su contra por presunto narcoterrorismo que le imputa el gobierno de Donald Trump. Durante la primera audiencia tuvo como abogado de oficio a David Wikstrom, quien representó al hermano de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño condenado por delitos similares a los que se le imputan al presidente venezolano y recientemente indultado por el mandatario estadounidense.

Sin embargo, Maduro pidió que su nuevo defensor sea Barry Pollack, uno de los abogados que defendió a Julian Assange. Según confirmaron CNN y Bloomberg, el letrado presentó la formalización de su representación ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Por su parte, Cilia Flores será representada por Mark E. Donnelly, que trabajó más de diez años en el Departamento de Justicia como fiscal federal del Distrito Sur de Texas.

En el documento “appearance of counsel”, Pollack comunicó formalmente al juzgado que asumirá la defensa del presidente venezolano. El penalista es uno de los más conocidos en Washington en delitos federales complejos y fue el principal defensor de Assange durante más de 10 años. En 2024 negoció un acuerdo con el Departamento de Justicia que permitió la liberación del fundador de Wikileaks tras haberse declarado culpable de único cargo menor de espionaje.

Assange fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de violar la ley de espionaje por su papel en la obtención y publicación de documentos militares y diplomáticos clasificados en 2010.

