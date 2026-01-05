EN VIVO
EE.UU. atacó Venezuela

Maduro hará su primera aparición este lunes en un tribunal de EE.UU.

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Cuál es la situación en Venezuela hoy, lunes 5 de enero, las últimas noticias. Estados Unidos y Donald Trump contra Nicolás Maduro. 

Tras el ataque militar estadounidense en el que el sábado fue secuestrado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esta semana se espera que comparezca en los tribunales estadounidenses. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia venezolano le ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir como “encargada de la Presidencia” ante la “ausencia forzada temporal” de Maduro, que pasó su primera segunda en una cárcel de Nueva York. Brasil anuncia una reunión de la CELAC para tratar la situación en Venezuela. Las últimas noticias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Cuál es la situación en Venezuela hoy, lunes 5 de enero, las últimas noticias. Estados Unidos y Donald Trump contra Nicolás Maduro. 

 

Hace 1 hora

La captura de Maduro por EEUU pone a prueba los límites de la estrategia internacional de China

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pronuncia un discurso en la ceremonia de apertura del Foro Lanting en Pekín, China

El máximo ‍diplomático chino acusó a Estados Unidos de actuar como un "juez mundial" al detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para juzgarlo en Nueva York, al tiempo que Pekín se dispone a enfrentarse a Washington en las ‍Naciones Unidas por la legalidad de la intervención.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Maduro y su esposa enfrentan cargos de narcoterrorismo en un tribunal de Manhattan

La ciudad, después de que Estados Unidos lanzara un ataque contra Venezuela, capturando a su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en Caracas, Venezuela

El ‍presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá el lunes ante un tribunal federal de Manhattan para enfrentarse a cargos de narcoterrorismo, días después de que su captura por el ejército estadounidense desatara una profunda incertidumbre sobre el futuro ‍de la nación sudamericana.

Leer la nota completa
Las más vistas