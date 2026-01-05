Maduro hará su primera aparición este lunes en un tribunal de EE.UU.

Tras el ataque militar estadounidense en el que el sábado fue secuestrado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esta semana se espera que comparezca en los tribunales estadounidenses. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia venezolano le ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir como “encargada de la Presidencia” ante la “ausencia forzada temporal” de Maduro, que pasó su primera segunda en una cárcel de Nueva York. Brasil anuncia una reunión de la CELAC para tratar la situación en Venezuela. Las últimas noticias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Cuál es la situación en Venezuela hoy, lunes 5 de enero, las últimas noticias. Estados Unidos y Donald Trump contra Nicolás Maduro.