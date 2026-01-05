ATE se moviliza a la Embajada de Estados Unidos para protestar contra el ataque a Venezuela

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará este lunes por la tarde a la Embajada de Estados Unidos en repudio al ataque norteamericano a Venezuela durante la madrugada del sábado, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

La concentración tendrá lugar en Plaza Italia (Avenida Sarmiento y Avenida Santa Fe), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a partir de las 17 horas, bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina”.

“Lo que se propone Estados Unidos es ejercer de manera directa la administración de los países del continente y llevar adelante un proceso de privatización de todos los recursos naturales a través de sus empresas norteamericanas, y si es necesario la utilización del ejército para garantizar eso, está decidido a hacerlo”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.

En cuanto a las intenciones del gobierno de Donald Trump para realizar la intervención militar, Aguiar evaluó: “Siempre que hubo una invasión o un ataque norteamericano a cualquier país con la excusa de defender la libertad o la democracia, la finalidad perseguida fue apoderarse del petróleo que estaba en su subsuelo”.

“La postura de la Argentina a través del presidente Milei es vergonzosa. Celebra una invasión que consagra una política intervencionista y pisotea la dignidad de nuestro país. Nos tenemos que movilizar. Lo que está ocurriendo en Venezuela debe ser repudiado por todos los gobiernos progresistas de la región”, concluyó el secretario General de ATE Nacional.

ATE señaló además que "exige la inmediata liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, a quienes se les imputan (desde Estados Unidos) los delitos de narcotráfico y uso de armas y artefactos destructivos".

Esta convocatoria se da en un clima de creciente conflictividad gremial y social en Argentina. Durante el sábado, diversas organizaciones de izquierda y movimientos sociales ya se habían manifestado frente a la Embajada de Estados Unidos, advirtiendo sobre las consecuencias de un "cambio de régimen" forzado por una potencia extranjera. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad dispuso un refuerzo de seguridad en zonas diplomáticas ante la previsión de nuevas concentraciones durante el inicio de la semana.

El repudio de Cristina Kirchner al secuestro de Maduro

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner repudió el ataque de Estados Unidos a Venezuela. “Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”, señaló, aludiendo a la reciente operación militar impulsada desde Washington.

La dirigente enfatizó que detrás de la acción norteamericana no se encuentra la defensa de valores democráticos ni la lucha contra el narcotráfico, sino intereses económicos estratégicos. “Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como ‘Operación Resolución Absoluta’, no es ‘restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela’, ni ‘la lucha contra el narcotráfico’, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta”, remarcó.