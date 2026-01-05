Maduro y su esposa enfrentan cargos de narcoterrorismo en un tribunal de Manhattan

La ciudad, después de que Estados Unidos lanzara un ataque contra Venezuela, capturando a su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en Caracas, Venezuela

El ‍presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá el lunes ante un tribunal federal de Manhattan para enfrentarse a cargos de narcoterrorismo, días después de que su captura por el ejército estadounidense desatara una profunda incertidumbre sobre el futuro ‍de la nación sudamericana.

Maduro, de 63 años, y su ⁠esposa, Cilia Flores, han sido encarcelados en Brooklyn después de que las fuerzas estadounidenses los capturaran en Caracas en una operación sorpresa el fin de semana.

Ambos deberán comparecer en la audiencia prevista para las 12.00 hora local de Nueva York (1700 GMT) ante el juez de distrito Alvin K. Hellerstein. Se desconoce si han obtenido representación legal, y si harán declaraciones de culpabilidad o inocencia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estados Unidos ha considerado a Maduro un dictador ilegítimo desde que declaró la victoria en unas elecciones de 2018 empañadas por denuncias de irregularidades masivas. Su captura supone la intervención más controvertida de Washington en América Latina desde la invasión de Panamá hace 37 años.

Los fiscales dicen que Maduro es el capo de un cártel de funcionarios políticos y militares venezolanos que han conspirado durante décadas con grupos de narcotraficantes y ‌organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos para inundar EEUU con miles de toneladas de cocaína.

Maduro fue ⁠acusado por primera vez en 2020 como parte de un largo caso ⁠de narcotráfico contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos y guerrilleros colombianos.

En una nueva acusación desvelada el sábado, los fiscales alegan que Maduro supervisó personalmente una red de tráfico de cocaína patrocinada por el Estado que se asoció con algunos de los grupos narcotraficantes más ‍violentos y prolíficos del mundo, incluidos los cárteles mexicanos de Sinaloa y Zetas, el grupo paramilitar colombiano FARC y la banda venezolana Tren de Aragua.

"Como presidente de Venezuela y ahora gobernante de facto, ⁠Maduro permite que florezca la corrupción alimentada por la cocaína ‌para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia", según la acusación presentada por los fiscales de la Oficina del Fiscal de EEUU en el Distrito Sur de Nueva York.

Maduro está acusado de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. De ser declarado culpable, se enfrenta a penas de entre varias décadas de prisión y ‌cadena perpetua por cada ‌uno de los cargos.

Los fiscales dicen que Maduro ha estado involucrado en el tráfico de drogas desde el momento de su elección a la Asamblea Nacional de Venezuela en 2000 hasta su mandato como ministro de Relaciones Exteriores de 2006 a 2013 y desde su selección como sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez en 2013.

La acusación afirma que, mientras ocupaba el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, Maduro vendió pasaportes diplomáticos a conocidos narcotraficantes ​y organizó personalmente la cobertura diplomática de vuelos que transportaban las ganancias de la droga de México a Venezuela.

De 2004 a 2015, los fiscales dicen que Maduro y su esposa utilizaron bandas criminales patrocinadas por el Estado para traficar con cocaína que había sido incautada por las autoridades venezolanas y ordenaron secuestros, palizas y asesinatos para proteger sus operaciones y cobrar deudas.

Los fiscales afirman que, como presidente, Maduro dirigió las rutas de tráfico de cocaína, utilizó a los militares para proteger los envíos, dio cobijo a grupos violentos de traficantes y utilizó instalaciones presidenciales para trasladar la droga.

La acusación basa su información en un ejemplo de meses después de la juramentación de Maduro en ‍abril de 2013, cuando supuestamente ordenó a altos co-conspiradores encontrar una nueva ruta de contrabando para reemplazar una descubierta por las autoridades francesas. Maduro también autorizó los arrestos de oficiales militares de bajo nivel para desviar la culpa, dicen los fiscales.

Expertos legales dijeron que los fiscales necesitarán mostrar pruebas de la participación directa de Maduro en el tráfico de drogas para asegurar una condena, lo que podría resultar difícil si se aisló de la toma de decisiones.

Maduro gobernó Venezuela con mano dura durante más de 12 años, presidiendo profundas ​crisis económicas y sociales y resistiendo la presión de opositores internos y Gobiernos extranjeros por un cambio político.

La captura de Maduro siguió a una campaña de presión de meses por parte de Trump, quien autorizó a las fuerzas estadounidenses a confiscar barcos sospechosos de transportar petróleo venezolano ​sancionado y llevar a cabo ataques con misiles contra pequeñas embarcaciones que supuestamente transportaban drogas.

Expertos en derecho internacional han cuestionado la legalidad de la incursión, y algunos han condenado las acciones de Trump como un menosprecio del orden internacional.

El Consejo ⁠de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse el lunes para debatir el ataque estadounidense, que el secretario general, António Guterres, describió como un precedente peligroso. Rusia y China, ambos grandes defensores de Venezuela, han criticado a Estados Unidos.

Con información de Reuters