Quién es Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro: a qué se dedica

Luego de que Estados Unidos secuestrara a Nicolás Maduro, el hijo del entonces presidente venezolano, Nicolás "Nicolasito" Maduro Guerra, llamó a la "lucha armada" y centró las miradas en él.

Quién es Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro

Conocido como "Nicolasito", Nicolás Maduro Guerra es el único hijo de Nicolás Maduro y Cilia Flores. El joven, de 35 años, es economista y político. Actualmente, es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela en la V Legislatura por el estado La Guaira.

Nicolasito Maduro es un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela

Además, el joven político es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Su presencia en la vida pública ha sido habitual, especialmente en eventos vinculados al Gobierno y al partido oficialista.

A pesar de su corta edad, tiene una larga carrera política con diferentes cargos institucionales debido al ascenso de su padre en la presidencia venezolana. "Nicolasito" fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por el PSUV entre 2017 y 2020, fue elegido en las elecciones de la misma el 30 de julio del 2017.

Su opinión respecto a la injerencia de Estados Unidos en la política interna de Venezuela no es un secreto. En agosto de 2017, se debatió el interés del gobierno estadounidense presidido Donald Trump sobre Venezuela, donde afirmó: "Si Estados Unidos llega a mancillar el suelo patrio, los fusiles llegarán a Nueva York y tomaremos la Casa Blanca!". Una frase que generó controversia y críticas.

Nicolasito Maduro llamó a resistir el ataque de EE.UU con la "lucha armada"

Luego de que Estados Unidos confirmara el secuestro de Nicolás Maduro, "Nicolasito" compartió un comunicado oficial en el que apuntó contra el gobierno de Donald Trump y advirtió que el objetivo del gigante norteamericano es el control de los recursos petroleros y minerales de Venezuela.

“El gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas a activar los planes de movilización”, convocó Maduro Guerra y aseguró que su padre firmó un decreto de conmoción exterior que ordena el paso inmediato a la “lucha armada” en todo el territorio nacional, minutos antes de ser secuestrado.

En ese sentido, subrayó: "Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista". "Hoy, con la moral de Bolívar, Miranda y nuestros libertadores, el pueblo venezolano se alza nuevamente para defender su independencia ante la agresión imperial. Pueblo a la calle", sostuvo.

"El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un 'cambio de régimen', en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores", consideró en el comunicado. Por ahora, se desconoce dónde se encuentra el diputado, tras el secuestro de sus padres.