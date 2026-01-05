Nicolás Maduro llega esposado al aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos, tras ser detenido por el Ejército norteamericano en Caracas.

La acusación penal contra Nicolás Maduro en Estados Unidos tendrá un paso clave hoy en los tribunales de Nueva York, cuando el presidente de Venezuela sea llevado ante el Tribunal luego de que el gobierno de Donald Trump lo secuestrara de su casan en Caracas el último sábado. De acuerdo con los documentos judiciales, se trata de una investigación federal extensa que compila pruebas reunidas a lo largo de varios años y que aún deben ser evaluadas por un tribunal.

La causa está radicada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y se sustenta en leyes federales que permiten juzgar delitos de narcotráfico y terrorismo con impacto directo en territorio estadounidense, aun cuando los hechos investigados hayan ocurrido fuera de ese país. En ese marco, la fiscalía presenta a Maduro como uno de los presuntos líderes del denominado Cartel de los Soles, según los documentos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Cuáles son las principales pruebas judiciales contra Nicolás Maduro?

Según el indictment federal, la fiscalía afirma haber construido su acusación a partir de una combinación de evidencia directa, testimonios de co-conspiradores y hechos vinculados a operativos antidrogas internacionales. Todos estos elementos forman parte del expediente y deberán ser contrastados en un eventual proceso judicial.

Entre las pruebas mencionadas figuran grabaciones obtenidas por la DEA, en las que, según la acusación, aparecen familiares directos de Maduro —entre ellos sus sobrinos— discutiendo el uso del hangar presidencial de Maiquetía para el envío de cocaína y la financiación de actividades políticas. La fiscalía también cita comunicaciones interceptadas en las que se menciona a Nicolás Maduro Guerra (hijo del presidente venezolano) en presuntas coordinaciones de cargamentos con destino a Estados Unidos.

El expediente incluye además llamadas grabadas entre presuntos integrantes de la red investigada y personas vinculadas al poder político venezolano, donde, según la acusación, se negocia protección estatal para envíos de droga. También se toma como evidencia una conferencia de prensa de 2019 en la que Maduro recibe a dirigentes de las FARC, presentada como evidencia contextual del vínculo político con esa organización.

La primera foto de Nicolás Maduro, detenido en Venezuela por el Ejército de Estados Unidos.

Confesiones y testimonios citados por la fiscalía

Otro eje de la acusación son las declaraciones de culpabilidad de exfuncionarios militares y de inteligencia venezolanos que, de acuerdo con la fiscalía, participaron en la estructura investigada. Entre ellos se encuentra Hugo Armando Carvajal Barrios, exdirector de inteligencia militar, quien admitió delitos vinculados al narcotráfico y afirmó haber estado presente en reuniones de alto nivel.

También se cita el testimonio del general Cliver Alcalá Cordones, quien reconoció su participación en el envío de armas a las FARC. Para los fiscales, estos testimonios refuerzan la hipótesis de que las operaciones investigadas no fueron hechos aislados, sino parte de un esquema coordinado desde las más altas esferas del poder, extremo que deberá ser probado judicialmente.

Incautaciones y presunto encubrimiento

El expediente detalla incautaciones de droga que la fiscalía vincula a la red investigada, entre ellas el decomiso de 5,5 toneladas de cocaína en México en 2006 y 1,3 toneladas en París en 2013. En ambos casos, los documentos sostienen que se habría utilizado infraestructura estatal venezolana.

Tras el operativo realizado en Francia, la acusación describe una reunión de emergencia encabezada por Maduro junto a otros altos funcionarios, en la que —según el expediente— se habrían tomado decisiones para modificar rutas de tráfico y detener a oficiales de menor rango. Para la fiscalía, estos hechos constituyen indicios de un presunto encubrimiento.

Como dato contextual, la remoción de altos mandos militares posterior a ese hecho y la reunión de Maduro con funcionarios de su gobierno es tomada como prueba de un intento de encubrimiento de la situación y la búsqueda de chivos expiatorios para capear la crisis.

En conjunto, la acusación busca demostrar que las operaciones de narcotráfico investigadas respondieron a una política sostenida y organizada, interpretación que deberá ser evaluada por la justicia.

¿Qué condena podría recibir Nicolás Maduro si es declarado culpable?

Si Nicolás Maduro fuera declarado culpable de los cuatro cargos federales que enfrenta, la pena potencial sería extremadamente severa. El indictment contempla delitos de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína y uso de armas de guerra, todos ellos con penas máximas de cadena perpetua según la legislación estadounidense.

Algunos cargos prevén mínimos obligatorios de hasta 20 o 30 años de prisión, que podrían cumplirse de manera consecutiva. En ese escenario, una condena completa implicaría prisión de por vida en Estados Unidos.

Decomiso de bienes y estado actual de la causa

Además de la eventual pena de prisión, la acusación solicita el decomiso de bienes que la justicia considere vinculados directa o indirectamente a las actividades ilícitas investigadas. Esto incluye propiedades, fondos y activos que, según la fiscalía, habrían sido utilizados para facilitar el narcotráfico.

La causa continuará activa mientras la acusación federal permanezca vigente en la justicia estadounidense, a la espera de que el proceso judicial pueda avanzar y las pruebas sean evaluadas en sede judicial.

Acusación contra Nicolás Maduro by Mariano Parada Lopez