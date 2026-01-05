Nicolás Maduro afrontó este lunes la lectura de los cargos en su contra por presunto narcoterrorismo que le imputa el gobierno de Donald Trump. Durante la primera audiencia tuvo como abogado de oficio a David Wikstrom, quien representó al hermano de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño condenado por delitos similares a los que se le imputan al presidente venezolano y recientemente indultado por el mandatario estadounidense.

Sin embargo, Maduro pidió que su nuevo defensor sea Barry Pollack, uno de los abogados que defendió a Julian Assange. Según confirmaron CNN y Bloomberg, el letrado presentó la formalización de su representación ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Por su parte, Cilia Flores será representada por Mark E. Donnelly, que trabajó más de diez años en el Departamento de Justicia como fiscal federal del Distrito Sur de Texas.

En el documento “appearance of counsel”, Pollack comunicó formalmente ante el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, que asumirá la defensa del presidente venezolano. El magistrado había sido nombrado por Bill Clinton hace casi 30 años y presidirá el juicio en la corte federal del distrito sur de Nueva York.

El penalista es uno de los más conocidos en Washington en delitos federales complejos y fue el principal defensor de Assange durante más de 10 años. En 2024 negoció un acuerdo con el Departamento de Justicia que permitió la liberación del fundador de Wikileaks tras haberse declarado culpable de único cargo menor de espionaje.

Assange fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de violar la ley de espionaje por su papel en la obtención y publicación de documentos militares y diplomáticos clasificados en 2010.

Quién es Barry Pollack

Pollack tiene 35 años de experiencia en defensa penal, especialmente en caso de seguridad nacional, espionaje y delitos financieros. Durante su trayectoria representó a ejecutivos y altos funcionarios gubernamentales, así como a corporaciones y otras organizaciones, en juicios e investigaciones delicadas y de de alto perfil.

Litigó en casos emblemáticos como Enron, defendió a acusado bajo la Ley de Espionaje y trabajó en la anulación de condenas erróneas. También es socio del despacho Harris St. Laurent & Wechsler, con sede en Washington y Nueva York, y es considerado un abogado habitual en causas de alto perfil político y mediático.

La web del despacho lo describe de la siguiente manera: “Abogado con más de 30 años de experiencia, representando a individuos, incluidos ejecutivos y funcionarios gubernamentales de alto rango, así como corporaciones y otras organizaciones, en juicios e investigaciones sensibles y a menudo de alto perfil”. El letrado también es miembro del Colegio Americano de Abogados Litigantes y de la Junta Americana de Abogados Penalistas, y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal.

Su trayectoria incluye también años como fiscal del condado de Harris, con experiencia directa en juicios graves y en casos de corrupción pública. "El perfil es el de un abogado muy acostumbrado a litigios federales duros, a negociar con fiscales y a moverse en causas de alto riesgo penal, especialmente en Texas, un foro clave para delitos financieros y transnacionales", aseguró el periodista David Alandete, corresponsal en la Casa Blanca.

Además de la liberación de Assange, obtuvo la absolución total de un ex ejecutivo de Enron Corp. por cargos de fraude criminal, uno de los dos únicos casos que resultaron en absoluciones en los numerosos procesos judiciales derivados del colapso de Enron. También logró la desestimación de una acción de cumplimiento relacionada de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Pollack se graduó con honores de la Universidad de Indiana en 1986 y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown en 1991 con honores de la Orden de la Cofia. Al comienzo de su carrera, se desempeñó como defensor público federal adjunto para el Distrito de Maryland y fue socio del prestigioso bufete de abogados Miller, Cassidy, Larroca & Lewin LLP, especializado en defensa de delitos de cuello blanco en Washington D. C. Está colegiado en los Distrito de Columbia, Maryland y Nueva York.

De qué se acusa a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, su esposa

Según el pliego de cargos presentados por Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Maduro es acusado por cuatro delitos principales: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y la conspiración para poseer dicho armamento de guerra.

Mientras que a Cilia Flores, su esposa, la justicia estadounidense la ubica como una pieza operativa clave dentro de la estructura de poder, acusándola de haber aceptado sobornos millonarios desde el año 2007 para facilitar encuentros entre capos de la droga y las autoridades antinarcóticos del país. Además, habría ordenado secuestros y asesinatos de individuos que resultaban "incómodos" para las operaciones del presunto cartel.