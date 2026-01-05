Maduro comparecerá ante un tribunal de EEUU y Trump dice que es posible que haya más ataques

Un activista, con una máscara recortada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se para frente a una bandera venezolana durante una manifestación anti-Trump en el centro de Seúl, Corea del Sur

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ‍debía comparecer el lunes ante un tribunal de Estados Unidos tras ser capturado el fin de semana por fuerzas estadounidenses, y el presidente de EEUU, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de otra incursión si Washington no se sale ‍con la suya con la líder interina del ⁠país sudamericano.

Trump dijo a los periodistas el domingo que podría ordenar otro ataque si Venezuela no coopera con los esfuerzos de Estados Unidos para abrir su industria petrolera y detener el narcotráfico. También amenazó con acciones militares en Colombia y México y dijo que el régimen comunista de Cuba "parece estar listo para caer" por sí solo.

Las embajadas de Colombia y México en Washington no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Las declaraciones de Trump ocurrieron en vísperas de la comparecencia programada de Maduro el lunes ante un juez federal en Nueva York. Maduro fue detenido durante una redada militar el sábado en Caracas que atrajo la preocupación internacional y sumió a Venezuela en la incertidumbre.

Representantes del Gobierno de Trump han retratado la incautación como una acción de aplicación de la ley para responsabilizar a Maduro por cargos ‌penales presentados en 2020 que lo acusan de conspiración narcoterrorista.

Sin embargo, el propio Trump ha dicho que ⁠otros factores estaban en juego, diciendo que la redada fue provocada en ⁠parte por una afluencia de inmigrantes venezolanos a Estados Unidos y la decisión de hace décadas de nacionalizar los intereses petroleros estadounidenses.

"ESTAMOS AL MANDO"

"Estamos recuperando lo que nos robaron", dijo a bordo del avión presidencial Air Force One al regresar el domingo a Washington ‍desde Florida. "Estamos al mando".

Las compañías petroleras volverán a Venezuela y reconstruirán la industria petrolera del país, dijo Trump. "Van a gastar miles de millones de dólares y van a sacar el petróleo", dijo.

Los precios mundiales del ⁠petróleo bajaban, en un momento en que la adecuación de ‌los suministros mundiales compensaba la inquietud sobre las implicaciones de la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, al tiempo que los mercados bursátiles avanzaban en Asia. [MKTS/GLOB]

Mientras tanto, el Gobierno de Maduro sigue en el poder en Caracas y los altos cargos se han mantenido desafiantes.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, que se ha convertido en líder interina, ha dicho que Maduro sigue siendo presidente y ha contradicho la afirmación de Trump de que está dispuesta a trabajar con Estados Unidos. Rodríguez, que también se desempeña como ministra ‌de Hidrocarburos, ha sido ‌considerada durante mucho tiempo el miembro más pragmático del círculo íntimo de Maduro.

Maduro, de 63 años, enfrenta cargos que lo acusan de brindar apoyo a importantes grupos de narcotraficantes, como el Cartel de Sinaloa y la banda Tren de Aragua.

Los fiscales dicen que dirigió rutas de tráfico de cocaína, utilizó a los militares para proteger los envíos, dio refugio a grupos violentos de traficantes y utilizó instalaciones presidenciales para mover drogas. Los cargos, presentados por primera ​vez en 2020, se actualizaron el sábado para incluir a su esposa, Cilia Flores, acusada de ordenar secuestros y asesinatos.

Maduro ha negado haber cometido delitos y podrían pasar varios meses antes de que sea juzgado.

Estados Unidos ha considerado a Maduro un dictador ilegítimo desde que declaró la victoria en unas elecciones de 2018 empañadas por acusaciones de irregularidades masivas. Pero Trump ha descartado la idea de que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado asuma el poder, diciendo que carece de apoyo.

Machado fue excluida de las elecciones de 2024, pero ha dicho que su aliado Edmundo González tiene un mandato para asumir la presidencia y algunos observadores internacionales dicen que ganó abrumadoramente ‍esa votación.

El domingo, Trump dijo que su Gobierno intentará trabajar con el actual Gobierno de Venezuela para acabar con el narcotráfico y abrir su industria petrolera, en lugar de presionar para que se celebren elecciones para instalar nuevos líderes.

Aunque Maduro tiene pocos aliados en el escenario mundial, muchos países han cuestionado la legalidad de apresar a un jefe de Estado extranjero y han pedido a EEUU que respete el derecho internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU tenía previsto reunirse el lunes para discutir el ataque estadounidense, que el secretario ​general, António Guterres, describió como un precedente peligroso.

El ataque también ha suscitado dudas en Washington, donde los demócratas de la oposición dicen haber sido engañados por el Gobierno sobre su política hacia Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, tenía previsto informar a los principales parlamentarios en el ​Capitolio a última hora del lunes.

La economía venezolana, que llegó a ser uno de los países más prósperos de América Latina, se ha hundido en los últimos 20 años, enviando a uno de cada cinco venezolanos al extranjero en uno de ⁠los mayores éxodos del mundo. La destitución de Maduro, un antiguo conductor de autobús que dirigió Venezuela durante más de 12 años tras la muerte de Hugo Chávez, podría provocar aún más desestabilización en el país de 28 millones de habitantes.

Con información de Reuters