Marchan a la embajada de Estados Unidos para repudiar el ataque a Venezuela

Sede la embajada norteamericana en Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La agrupación que conduce Andrés "Cuervo" Larroque, "La Patria es el otro" marchará ante la embajada de los Estados Unidos en repudio al secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Se trata de uno de los primeros espacios políticos que acompañan y militan abiertamente por una construcción a futuro con Axel Kicillof a la cabeza. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también hará lo propio. Ambas concentraciones se realizarán este lunes a partir de las 17 horas en Plaza Italia (Avenida Santa Fe al 4000). Desde la agrupación de Larroque la consigna es "en repudio de la injerencia de Estados Unidos en Venezuela".

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, también se refirió al conflicto internacional y dijo que "uno no deja de sorprenderse con lo ocurrido". Para el ministro "fue una violación abierta del artículo 2 de las Naciones Unidas, ingresar a un país y secuestrar a un Presidente a través del uso de la fuerza". En ese sentido, Bianco destacó que "la gran mayoría de los países del mundo lo condenaron", a excepción de Argentina: "Ha tomado el curso de no respetar la normativa internacional y el derecho internacional", sentenció en declaraciones a Radio Comunidad Claromecó.

Respecto de las últimas declaraciones de Donald Trump para con otro países de América Latina, el funcionario provincial dijo que "amenazó a (Gustavo) Petro (Colombia), a Groenlandia ya la había amenazado, ahora también dijo que quiere bombardear México.... y es un espiral muy preocupante". "No es gratuito ni simpático lo que está haciendo Trump; esto se parece bastante a una dictadura, ya que ni siquiera tiene la aprobación del Congreso de los Estados Unidos", cerró.

El sábado por la tarde el gobernador Axel Kicillof condenó el ataque de Estados Unidos a Venezuela y remarcó la importancia de la defensa de la soberanía nacional frente al uso ilegal de la fuerza. "La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente", destacó el dirigente a través de sus redes sociales. "Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica", cerró.

La concentración de ATE tiene como consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina”. “Lo que se propone Estados Unidos es ejercer de manera directa la administración de los países del continente y llevar adelante un proceso de privatización de todos los recursos naturales a través de sus empresas norteamericanas, y si es necesario la utilización del ejército para garantizar eso, está decidido a hacerlo”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.

En cuanto a las intenciones del gobierno de Donald Trump para realizar la intervención militar, Aguiar evaluó: “Siempre que hubo una invasión o un ataque norteamericano a cualquier país con la excusa de defender la libertad o la democracia, la finalidad perseguida fue apoderarse del petróleo que estaba en su subsuelo”.

“La postura de la Argentina a través del presidente Milei es vergonzosa. Celebra una invasión que consagra una política intervencionista y pisotea la dignidad de nuestro país. Nos tenemos que movilizar. Lo que está ocurriendo en Venezuela debe ser repudiado por todos los gobiernos progresistas de la región”, concluyó el secretario General de ATE Nacional.