Murieron 32 guardias cubanos en el ataque de EEUU a Venezuela

El gobierno de Cuba informó este domingo que 32 ciudadanos cubanos murieron como consecuencia del ataque militar llevado adelante por Estados Unidos contra Venezuela, operativo en el que fue secuestrado y trasladado a Nueva York el presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo con datos oficiales difundidos por el gobierno de La Habana, las personas fallecidas se encontraban en misiones militares en nombre de las Fuerzas Armadas cubanas, por pedido expreso del Gobierno venezolano.

Los efectivos cubanos pertenecían a un grupo denominado las "Avispas negras", que desde hace años formaba parte del anillo de seguridad más próximo a Maduro y que, por ese motivo, participó del enfrentamiento contra el ataque final de las fuerzas estadounidenses.

El comunicado, reproducido por la agencia Prensa Latina, detalló que los cubanos “cayeron en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, luego de haber ofrecido “férrea resistencia”.

Tras la confirmación de las identidades, las familias de los fallecidos fueron notificadas y recibieron las condolencias del general Raúl Castro, del presidente Miguel Díaz-Canel y de las autoridades de las instituciones en las que se desempeñaban.

Desde La Habana, el Gobierno calificó el ataque como “un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado” y destacó que los combatientes “supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”.

Como homenaje a los combatientes caídos, el presidente Díaz-Canel decretó duelo nacional en Cuba, que se extenderá desde las 6:00 de la mañana del lunes 5 de enero hasta la medianoche del martes 6 de enero, hora local.

Delcy Rodríguez pidió a EEUU trabajar en una agenda "de cooperación"

En su primer mensaje como presidenta "encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez invitó a Estados Unidos a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación" después de que ese país atacara y secuestrara al presidente Nicolás Maduro. Rodríguez habló casi al mismo tiempo que Donald Trump le pidió públicamente "acceso total" al petróleo, carreteras y puentes venezolanos.

"Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera", aseguró Rodríguez en una publicación en redes sociales, acompañada por una foto del gabinete. En el mismo mensaje, Rodríguez aseguró que su "prioridad" es un "relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela".

Sin embargo, las palabras de Trump están lejos de ser respetuosas. En declaraciones a la prensa desde el avión Air Force One, aseguró que su país es quien está "a cargo" de Venezuela desde el secuestro de Maduro y amenazó a Rodríguez con represalias si no se atiene a la voluntad de Estados Unidos.