Trump amenazó a Delcy Rodríguez: "Si no lo hace lo correcto, pagará un precio muy caro"

Mientras crecen los rumores de una posible negociación que evitaría un cambio de gobierno en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte amenaza a la vice que quedó al frente de ese país, Delcy Rodríguez: "Si ella no hace lo correcto, entonces pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro", sentenció el líder norteamericano en una entrevista, en referencia al ataque y secuestro del mandatario venezolano el sábado pasado.

Apenas 24 horas antes, en una conferencia de prensa en su resort de Florida, Trump había reconocido ante el mundo entero que su secretario de Estado, Marco Rubio, ya estaba dialogando con Rodríguez: "Acaba de asumir el cargo. Ella fue designada por Maduro. Marco está trabajando sobre eso. Recién tuvo una conversación con ella y básicamente ella dijo que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para Hacer Grande a Venezuela de Nuevo."

Poco después, Rodríguez aparecía por primera vez desde el secuestro de Maduro frente a las cámaras venezolanas en Caracas y ratificaba su lealtad a Maduro, su rechazo al ataque estadounidense y prometió "defender a Venezuela, para defender nuestros recursos naturales”.

En una entrevista este domingo con la revista estadounidense The Atlantic, Trump se refirió a esta respuesta de la actual jefa de Gobierno provisoria de Venezuela y, según el periodista, dijo que no aceptará este tipo de tono desafiante. Además de amenazarla con pagar "un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro" -quien hoy se encuentra detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en Nueva York esperando para ser juzgado por cargos de narcotráfico y corrupción-, relativizó sus críticas pasada a los cambios de regímenes y afirmó: "Sabes, reconstruir ahí, impulsar un cambio de régimen, como quieras llamarlo, es mejor que lo que tenés ahora. No puede empeorar", sostuvo.

Este domingo, Rubio también había hecho hincapié en la idea de que si Rodríguez "hace las cosas bien", la Casa Blanca podría cooperar con ella y su Gobierno. "Siempre y cuando tomen las decisiones correctas", sostuvo el secretario de Estado, quien además adelantó que junto con la amenaza militar también ejercerán presión a través de su embargo petrolero. "La clave de la que depende ese régimen es la economía impulsada por el petróleo", explicó en diálogo con la cadena CBS.

Rubio dejó en claro que las negociaciones con la actual jefa provisoria de Gobierno venezolano están abiertas. "Vamos a juzgar avanzando. Vamos a juzgar todo por lo que hagan", explicó el secretario de Estado y enfrentó las críticas desde la oposición antichavista que reclama por la falta de cambios más profundos en el Ejecutivo chavista. El funcionario de Trump sostuvo que con Maduro "simplemente no se podía trabajar" porque rompía todos los acuerdos, mientras que -dijo- ahora se abre una etapa de "evaluación" sobre las decisiones que tome la nueva cúpula.