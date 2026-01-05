Trump amenazó con lanzar una "operación" en Colombia

Después de coordinar una operación para secuestrar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó con una "operación" contra Colombia y dijo que deben "hacer algo con México". En declaraciones a la prensa desde el Air Force One que lo lleva desde Florida hasta Washington, Trump aseguró: "Colombia está gobernada por un hombre enfermo, pero no lo va a seguir haciendo por mucho tiempo".
Y sumó: "Una operación en Colombia suena bien. También tenemos que hacer algo con México". El presidente republicano acusó a Sheinbaum de tener "miedo" a la hora de actuar contra los "carteles que controlan México", y agregó que cada vez que habló con su par mexicana le ofreció enviar tropas pero siempre se lo rechazaron.
Trump advirtió sobre un segundo ataque a Venezuela
En las mismas declaraciones, el republicano se refirió a la situación en Venezuela, a un día del secuestro del presidente, y volvió a amenazar con una nueva operación militar si las autoridades del país, en referencia a la presidenta "encargada" Delcy Rodríguez, "no se comportan". "Estamos a cargo ahora", dijo el presidente de Estados Unidos sobre su vínculo con Venezuela y pidió a Rodríguez "acceso total" al país.
Noticia en desarrollo