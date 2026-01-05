Las petroleras se relamen con los negocios que trae la intervención de Estados Unidos en Venezuela

El mercado celebra la captura de este fin de semana del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por parte de un comando estadounidense. A las petroleras no les importa cuál sea el resultado del juicio por narcotráfico y corrupción contra el mandatario bolivariano, lo que los mantiene extasiados es el cúmulo de negocios que se abren a partir de la intervención estadounidense en terreno venezolano. Un ejemplo es la empresa Chevron, que sube por estas horas casi 7 por ciento. En este caso, la empresa ya tenía negocios con Venezuela, con pedidos de importantes volúmenes de embarques que el propio Donald Trump frenó. Pero el interés del presidente norteamericano no se limita a lo energético y este fin de semana lo demostró cuando se arrogó la potestad de administrar un país que ni siquiera es suyo.

El caso de Chevron es un ejemplo claro de cuando se crea un problema para ganar luego con la solución del mismo (que no existía antes de ser creado). En agosto último, Chevron despachó los dos primeros cargamentos de crudo desde Venezuela desde principios de 2025. La compañía había obtenido una exención de sanciones de la administración Biden, pero Trump la canceló temporalmente. Chevron producía anteriormente hasta 240.000 barriles diarios a través de sus empresas conjuntas con la venezolana PDVSA.

Ahora, con el anuncio de Estados Unidos de que se hará cargo del petróleo venezolano y lo explotará como hasta ahora no podía hacer ese país sudamericano por el bloqueo de Washington, las acciones de las petroleras estadounidenses operan con amplias ganancias en Wall Street. Chevron Corp., la única gran petrolera estadounidense que opera actualmente en Venezuela sudamericana bajo un permiso especial de Estados Unidos, subió hasta un 6,6%, el mayor nivel desde abril. Le siguen ConocoPhillips y Exxon Mobil Corp. Las tres mayores compañías de servicios petroleros (Halliburton Co., SLB Ltd. y Baker Hughes Co.) subieron más del 5%.

Trump dijo que las compañías petroleras estadounidenses gastarán miles de millones de dólares para reconstruir la deteriorada infraestructura energética de Venezuela y restaurar el sector petrolero del país a su antigua gloria. “Vamos a hacer que nuestras enormes compañías petroleras de Estados Unidos —las más grandes del mundo— entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada —la infraestructura petrolera— y empiecen a ganar dinero para el país”, confirmó el propio Trump el sábado luego del secuestro de Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar una corte local.

Chevron, que permaneció en Venezuela tras la confiscación de activos petroleros extranjeros a principios de siglo, es la mejor posicionada entre los gigantes petroleros mundiales para beneficiarse de inmediato de un mayor acceso de Estados Unidos a las mayores reservas de crudo del mundo. Venezuela le debe a ConocoPhillips más de 8.000 millones de dólares, y a Exxon aún se le deben alrededor de 1.000 millones de dólares por la nacionalización de activos, según dictaminaron árbitros internacionales.

Venezuela produce un crudo pesado clave para muchas refinerías estadounidenses en la Costa del Golfo. Las acciones de las empresas canadienses de arenas petrolíferas, que también producen crudo pesado, cayeron el lunes, incluyendo a Canadian Natural Resources Ltd., Cenovus Energy Inc. y Suncor Energy Inc.

Años de corrupción, falta de inversión, incendios y robos han dejado la infraestructura petrolera del país en ruinas, y las sanciones estadounidenses han aislado aún más al país. El principal comprador de su crudo venía siendo China.¿Todo cierra, no? Algunos analistas creen que Venezuela podría duplicar o triplicar su producción actual de aproximadamente 1,1 millones de barriles de petróleo diarios para volver a niveles históricos con relativa rapidez, pero bajo la administración estadounidense.

En Argentina

Por el contrario, la industria petrolera argentina podría verse afectada por el acceso libre que tendrá Estados Unidos a crudo de características similares a la argentina. Esta perspectiva coincidió con una caída del 2,6% de las acciones de YPF este lunes. La empresa fue afectada por un nuevo desprendimiento en un negocio clave, en este caso el de agroquímicos.

Adecoagro, una de las principales empresas de producción sustentable en América del Sur, anunció que YPF aceptó la oferta para adquirir la participación restante del 50% en Profertil, el mayor productor de urea granular en América del Sur.

Luego de cerrar la adquisición de la participación del 50% de Nutrien en Profertil el 10 de diciembre, estructurada a través de una asociación de 80%-20% con Asociación de Cooperativas Argentinas ("ACA"), el Directorio de YPF aceptó la oferta de la Compañía para adquirir la participación del 50% de YPF en Profertil. Como resultado, Adecoagro se convertirá en el accionista mayoritario de Profertil con el 90% del capital de la compañía, y ACA conservará el 10% restante. Al completarse la adquisición, Adecoagro habrá pagado aproximadamente US$1.100 millones por su participación.