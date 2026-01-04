La Rioja se luce en atletismo: López Bordoni tuvo una destacada actuación en la Maratón de los Dos Años

Con la participación de más de 1.400 atletas, el riojano Federico López Bordoni se destacó en la prueba de los 10 kilómetros en la 48 edición de la tradicional Corrida Atlética de los Dos Años.

El atleta oriundo de la localidad de San Miguel e integrante del equipo Marcando Rumbos, logró mejorar sus marcas personales y se ubicó en el puesto 15 de la clasificación general, con un tiempo de 34 minutos y 53 segundos. La competencia tuvo su largada a las 23.45 del 31 de diciembre de 2025, con una despedida al año y y una bienvenida al 2026 a puro atletismo.

Un excelente resultado para La Rioja

La competencia tuvo como ganador en la general masculina al riocuartense Franco Mercado, quien cruzó la meta en 31 minutos y 43 segundos. Mercado realizó una carrera sólida desde el inicio y aprovechó un error de su principal rival, Gianfranco Presti, quien al descender del Puente Juan Filloy dobló de manera equivocada y le cedió la punta. El podio masculino se completó con Presti y Lucas Machado.

En la general femenina, la victoria fue para Sofía Gómez, oriunda de Buenos Aires, quien registró un tiempo de 35 minutos y 52 segundos y consiguió su segundo triunfo consecutivo en esta tradicional competencia. Detrás de ella finalizaron Karen Yacanto y la joven riocuartense Sofía Sánchez, de apenas 17 años, quien cumplió una excelente actuación.

El deporte riojano en lo más alto

El boxeador riojano Benjamín Escudero cerró su primer año como profesional manteniendo su invicto con un récord de 3-0-0, tras vencer por puntos en fallo dividido al neuquino Víctor Centurión. El combate, desarrollado en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo y televisado a nivel nacional, mostró la capacidad de recuperación del púgil de 24 años, quien supo sobreponerse a una caída en el primer asalto.

Pese al traspié inicial, Escudero dominó la pelea mediante combinaciones precisas y un mayor volumen de golpes, logrando convencer a los jurados y consolidándose como una de las realidades más prometedoras de la categoría mediopesado. Formado íntegramente en La Rioja y con un exitoso pasado amateur que incluye una medalla de plata en los Juegos ODESUR 2022 y el título de campeón argentino, Escudero inició su etapa rentada en 2025 bajo el ala de Chino Maidana Promotions.

Su transición al profesionalismo ha despertado grandes expectativas debido a su experiencia previa en la Selección Argentina y sus presentaciones internacionales en Estados Unidos. Con este reciente triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, el joven riojano reafirma su proyección deportiva y se posiciona como un referente de su generación para la temporada 2026.