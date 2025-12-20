La provincia de La Rioja será nuevamente sede del Argentino de BMX en 2026: los detalles

La Federación Argentina de BMX confirmó recientemente las fechas y sedes para la temporada 2026, en el marco del Campeonato Argentino y del Open de la República. La Rioja se sumará como una de las sedes del próximo año, destacándose dentro del calendario por su trayectoria y crecimiento en la disciplina.

En ese marco, se confirmó que la provincia de La Rioja volverá a ser una de las sedes del certamen. Será en el marco de la quinta jornada de la temporada, la cual se llevará a cabo los próximos 22 y 23 de agosto en la pista “Marcial Cáceres” en La Rioja capital.

La pista riojana es el escenario principal para competencias de esta disciplina en la provincia. Está ubicada cerca del Polideportivo Carlos Saúl Menem, en un espacio deportivo utilizado por la Asociación Riojana de Bicicross para entrenamientos y eventos nacionales de BMX.

El circuito fue sede de fechas del Campeonato Argentino y del Open Nacional de BMX en el que convocó a bikers de todo el país y consolidándose como uno de los principales escenarios de la disciplina en la Argentina.

Fechas 2026

El Campeonato constará de un total de sietes fecha, comenzando a mediados de marzo y finalizando en noviembre. El detalle de las competencias será el siguiente:

Fecha 1: 14 y 15 de Marzo en Vicente López, Ciudad de Buenos Aires.

Fecha 2: 18 y 19 de Abril en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Fecha 3: 23 y 24 de Mayo en Rio Cuarto, Córdoba.

Fecha 4 (CN UCI Junior, Sub23 y Elite Men): 4 y 5 de Julio en Santiago del Estero.

Fecha 5: 22 y 23 de Agosto en La Rioja.

Fecha 6 (Viernes Copa Iberoamericana y Latinoamericana): 23 de Octubre en San Juan.

Fecha 7: 20 y 21 de Noviembre en Mendoza.

Acerca de la Federación Argentina de BMX

La Federación Argentina de BMX (FAB) es una asociación sin fines de lucro que surgió a fines de la década de 1980, en respuesta a la creciente popularidad del bicicross en distintas regiones del país. Las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Mendoza fueron sede de los clubes pioneros de esta disciplina en Argentina.

En 1989, la FAB obtuvo reconocimiento a nivel internacional al integrarse a la UCI (Unión Ciclista Internacional), pasando a ser la entidad afiliada que representa al BMX argentino en el ámbito mundial.

La FAB está formada por clubes y asociaciones provinciales que abarcan gran parte del territorio argentino. Además, integra en Latinoamérica la COPABI (Confederación Panamericana de Bicicross).

Riojanos destacados en el Mundial de BMX 2025

Este año, los deportistas riojanos de BMX Gianni Daddona y Thomas Maturano compitieron en el Mundial de BMX, en la categoría U-23, disputado en la pista de Sarrans, Francia. Ambos formaron parte de la delegación que representó a la Argentina en la competencia.

Gianni Daddona tuvo una destacada actuación al ubicarse dentro del top 20 en la Copa del Mundo de BMX, uno de los certámenes más exigentes de la disciplina. Por su parte, Thomas Maturano llegó hasta las semifinales en la que mostró un buen desempeño en las rondas clasificatorias.