El crudo relato de Franco Colapinto sobre su calvario en la F1 en 2025: "Incapaz"

Colapinto habló de todo con la revista Rolling Stones y repasó el sufrimiento en 2026.

Franco Colapinto dejó crudos relatos acerca del calvario que significó para él la temporada 2025 en la Fórmula 1, en la que no pudo sumar puntos desde que fue confirmado como titular en la segunda butaca de Alpine. El piloto argentino de 22 años continuará como compañero del galo Pierre Gasly en la campaña que se avecina, dada la confianza que depositó en sus cualidades el líder del equipo Flavio Briatore.

Durante la entrevista con la revista Rolling Stone, el pilarense reconoció que fue un calendario muy complicado por todo lo sucedido con los monoplazas rosas. Con el deficitario motor Renault que será reemplazado por el Mercedes-Benz, las cosas no salieron como esperaban en la escuadra de Enstone y todo indica que habrá mejoras en el siguiente torneo con la reestructuración en general en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Colapinto recordó su sufrimiento en la Fórmula 1 en 2025: "Muy difícil de manejar"

Consultado acerca de lo que significó tener que "remar" desde atrás en todas las carreras, el joven ex Williams admitió: “Nunca había tenido una temporada en la que me sintiera incapaz de ir rápido, de estar en los primeros lugares...". Incluso, puntualizó: "Yo nunca había tenido una temporada en la que no pudiera pelear por ganar. No puedo hacer un podio, una pole position. En otros años, sabía que si hacía las cosas bien iba a poder". "Este año, ganar para nosotros ahora era sumar un punto capaz. Cuando ves que el resultado no llega, es muy difícil de manejar... Nunca me pasó algo así", se sinceró con una tristeza absoluta.

Si bien Colapinto aclaró que fue un gran logro en su trayectoria haber sido confirmado como titular en la elite del automovilismo, también recalcó que "el nivel de frustración, de sentirte un poco inferior a los demás, es mucho más grande que el disfrute que podés tener por estar en Fórmula 1". "Y eso, para mí, es una de las cosas más difíciles, algo que me costó mucho", profundizó. Acerca de la presión que significa estar en la F1, sentenció: "Tenés toda la expectativa de todo el mundo alrededor, una persona que espera que ganemos”.

Colapinto llenó de elogios a los hinchas argentinos

Con relación al aliento de sus compatriotas en cada pista a lo largo del año, "Fran" destacó: "Nos identifican al toque. Los pilotos europeos no pueden creer el nivel de apoyo que tengo... Max me dice: ‘Es increíble, están en todos los circuitos, en todos lados’". Por último, aseveró que "a todos les sorprende: en Bahréin, en Singapur. Es una pasión muy especial”.

