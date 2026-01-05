La decisión clave de Alpine que podría beneficiar a Franco Colapinto en la próxima temporada

Colapinto buscará sus primeros puntos con Alpine.

Después de muchas semanas de incertidumbre, Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular para este año en la Fórmula 1 durante el último GP de Brasil, por lo que atravesó las últimas fechas con la mente puesta en este 2026. Ya iniciado el año, el pilarense debía volver este fin de semana a la sede de Enstone para seguir trabajando en Alpine, puesto que los tiempos están bastante adelantados para esta temporada.

El hecho de que la pretemporada se divida en tres partes y que vaya a iniciar a finales de este mes hizo que la escudería francesa deba adelantar decisiones y, zanjado el asunto de los pilotos con la renovación del argentino, quedaba por definirse el resto del equipo. Y es que la F1 exige que se oficialice a todo el personal que formará parte del campeonato antes del inicio de la temporada, por lo que Alpine ya presentó su lista.

Uno de los nombres que aparecen en la lista de Alpine para la F1 2026 es Stuart Barlow, quien continuará en su función como ingeniero de pista de Colapinto. Al igual que el pilarense, el inglés era nuevo en su cargo cuando se dio la salida de Jack Doohan por Franco, ya que su rol anterior había sido como ingeniero de rendimiento, de manera que tuvo una evolución en paralelo con el oriundo de Pilar.

Ahora bien, la importancia de esta noticia para el argentino radica en que no deberá volver a pasar por un período de adaptación con otro ingeniero, un asunto clave que puede llevar a grandes resultados. Si bien hubo ciertos entredichos al principio, lo cierto es que tanto piloto como ingeniero han fortalecido su relación hacia finales del año pasado, cuando llegaron a entenderse y la mejora de nivel se vio trasladada a la pista en algunas ocasiones.

Tal es así que muchos seguidores de Franco celebraron la renovación de Barlow, en especial porque se mantendrá la línea de trabajo a la que se ha acostumbrado en el transcurso del 2025. Por otro lado, el hecho de que Pierre Gasly también mantenga su dupla con el ingeniero Josh Peckett muestra que Alpine se encuentra en la búsqueda de estabilidad, un asunto que no había sido su principal característica en los últimos años.

El A526 se presentará en unas semanas.

¿Cuándo se presenta el nuevo auto de Alpine?

Hace unas semanas, se confirmó que el A526 será presentado el próximo 23 de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña, días antes del inicio de la pretemporada en el trazado catalán. Cabe mencionar que este solo será el primer vistazo del monoplaza, ya que para ver su rendimiento en pista habrá que esperar a los primeros testeos, que comenzarán el 26 de dicho mes a puertas cerradas en el circuito catalán.