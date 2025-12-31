Colapinto no sumó puntos en la temporada.

A pesar de la alegría que le significó volver a la Fórmula 1 tras reemplazar a Jack Doohan a partir del Gran Premio de Ímola en Italia, lo cierto es que Franco Colapinto no tuvo un buen año en la máxima categoría. El objetivo de llegar a la zona de puntos no pudo cumplirse y cerró la temporada sin puntos, condenado en la mayoría de las ocasiones a terminar las carreras en los últimos lugares y muy lejos de la zona de puntos.

Ahora bien, esto se debe a que Alpine inició la temporada con una refacción de su antiguo chasis, el A524, que ya traía algunos problemas de por sí, sin mencionar que atravesaba su último año con los motores de Renault y su conocida falta de potencia. Todo esto llevó a que la escudería francesa apenas haya podido luchar por los puntos y se haya visto forzada a quedar en el fondo del clasificador en la mayoría de las ocasiones.

Justamente sobre este tema habló Steve Nielsen, quien en una conferencia de prensa brindada tras el GP de Abu Dhabi se refirió al pobre papel que hizo Alpine en la temporada y marcó el principal objetivo para 2026. “Quiero estar compitiendo cada fin de semana y, con suerte, por puntos. Este año no lo hemos logrado”, lanzó el director del equipo galo, que advirtió que esa no es una zona en la que deba situarse a los de Enstone.

“Hemos tenido algún fin de semana aislado en el que hemos luchado por puntos y los hemos conseguido, pero con demasiada frecuencia hemos estado lejos, en la parte trasera, y ese no es el lugar al que pertenece este equipo”, agregó. Si bien luchar por victorias será uno de los objetivos en la nueva era de la F1, Nielsen señaló que el ideal será ser capaz de pelear en la zona alta de la tabla.

“Necesitamos luchar en la parte alta de la zona media por puntos todos los fines de semana”, añadió. En este sentido, la primera prueba será vencer a las escuderías que tendrán sus mismos motores, es decir, Mercedes, McLaren y Williams, de manera de no ser el más lento de los equipos con las unidades de potencia de Mercedes. De ahí la importancia que cobrarán Colapinto y Gasly en sacarle el mayor potencial al A526, que es el monoplaza que más tiempo lleva de desarrollo para el 2026.

Alpine terminó último en la tabla de constructores.

¿Cuándo se presenta el nuevo auto de Alpine?

Hace unas semanas, se confirmó que el A526 será presentado el próximo 23 de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña, días antes del inicio de la pretemporada en el trazado catalán. Cabe mencionar que este solo será el primer vistazo del monoplaza, ya que para ver su rendimiento en pista habrá que esperar a los primeros testeos, que comenzarán el 26 de dicho mes a puertas cerradas en el circuito catalán.