Colapinto le dedicó un mensaje al piloto argentino.

A pesar de todos los rumores que hubo con respecto a un posible cambio de piloto de cara a la siguiente temporada, Alpine finalmente cerró el asunto cuando anunció que Franco Colapinto seguirá otro año en el equipo en la previa al GP de Brasil. Será la primera vez desde su debut en la máxima categoría que el pilarense arrancará el año como titular, ya que en 2024 reemplazó a Logan Sargeant en Williams y en este 2025 a Jack Doohan.

Sin dudas, será un gran año para el automovilismo argentino en las competencias de Fórmula, ya que también están asegurados Nicolás Varrone en F2 con Van Amersfoort Racing y Mattia Colnaghi en F3 con MP Motorsport. Ahora bien, el caso de Colnaghi es algo peculiar, puesto que el joven de 17 años no nació en nuestro territorio, sino en Monza, Italia, donde se perfilaba como una de las grandes promesas del deporte motor italiano.

No obstante, debido a que su madre es argentina, oriunda de la provincia de Chubut, el piloto había decidido hace un tiempo que iba a representar a la Argentina en la Fórmula 3. Tal es así que Mattia había iniciado los trámites para hacerlo y este lunes dio la noticia de que recibió la autorización para poner la bandera albiceleste en su monoplaza en 2026, algo que dio a conocer durante una entrevista con Corazón de F1.

De hecho, el programa publicó el video de la declaración de Colnaghi en su cuenta de Instagram, donde Colapinto no dudó en dejar un comentario para celebrar la decisión del ítalo-argentino. “¡Apa!, ¡vamos!”, escribió el pilarense sobre el joven piloto, que recientemente fue fichado por el programa junior de Red Bull y correrá con MP Motorsport, la misma escudería por la que pasó Franco en F3 y F2.

Es más, Colnaghi tiene algunas similitudes en cuanto a su trayectoria con Colapinto, puesto que ambos fueron campeones en la Fórmula 4 Española, con la diferencia de que el de Red Bull también se consagró en la Eurocup-3. De hecho, sus dos títulos fueron claves para que la marca de las bebidas energéticas decida apostar por su futuro, por lo que tiene chances de tener una rápida evolución que lo lleve a debutar en la F1 dentro de unos años.

Colnaghi ya tiene su licencia argentina para la F3.

El mensaje de Colnaghi tras su fichaje en Red Bull

Una vez confirmada la noticia de que se sumaba al programa junior de Red Bull, Mattia Colnaghi se refirió al objetivo alcanzado y aprovechó también para agradecer a su equipo por el trabajo realizado en las últimas temporadas: “Unirme a la Fórmula 3 y al Red Bull Junior Team es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecido a MP Motorsport por la confianza y por la relación que construimos en estos dos años”.