Aron era piloto de reserva de Alpine antes que Colapinto.

Llegar a la Fórmula 1 no es un objetivo sencillo, puesto que requiere de mucho tiempo de desarrollo desde el karting hasta las divisiones inferiores, pasando por campeonatos regionales hasta llegar al nivel internacional. De hecho, Franco Colapinto se inició en la Fórmula 4 Española con Drivex School en 2018 después de haber competido en karts y pasó por la Fórmula Renault y la Fórmula Regional Europea antes de tener su debut en la Fórmula 3 en 2022 con Van Amersfoort Racing.

En reiteradas ocasiones, el piloto argentino señaló lo difícil que fue el camino para llegar a la máxima categoría, con dudas constantes en torno al presupuesto para continuar corriendo y la constante búsqueda de patrocinadores. Su talento en la F3 lo llevaron a unirse a la Academia Williams, conocida por su gran desarrollo de talentos jóvenes, donde James Vowles le dio la chance de debutar en la F1 a mediados de 2024.

Desde entonces, el pilarense se convirtió en uno de los protagonistas de la máxima categoría, opacando incluso a otros talentosos como Paul Aron, con quien compitió por el segundo asiento de Alpine en este 2025. El estonio había sido el primero en ser fichado como piloto de reserva, pero Flavio Briatore impulsó a Franco para tomar el A525 tras la salida de Jack Doohan, una herida que no parece cerrarse todavía para el europeo.

Y es que en una reciente entrevista con Vikerraadio, Aron trazó un paralelismo con Colapinto y remarcó que la diferencia se encuentra en que el pilarense tuvo las cosas “más fáciles” en su trayectoria. “Para un chico que tiene a Argentina como su país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia, donde hay 1,3 millón de habitantes”, inició el estonio.

Si bien el europeo no les cierra las puertas a sus posibilidades de correr en la máxima categoría, persiste en la inferioridad que le daría su nacionalidad. “Sigo teniendo las puertas abiertas en la Fórmula 1, pero mi trayectoria ha sido sin duda mucho más complicada. Sé muy bien que este camino ha sido facilísimo para algunos chicos, porque siempre han contado con un buen apoyo. Durante mi carrera, nos las arreglamos muy bien con lo que teníamos”, agregó.

En este contexto, Aron manifestó que lleva un año en Alpine y ha tenido pruebas con Sauber para mostrarse, pero considera que dos temporadas es lo máximo que podría esperar por una oportunidad. “Cada año se incorporan nuevos pilotos jóvenes, hay nuevos talentos, y cuanto más tiempo estés como reserva, más tiempo te pierdes en la niebla”, aseguró antes de advertir que no planea quedarse para conducir solamente en el simulador: “Soy piloto de carreras y no vine a la Fórmula 1 para, en teoría, jugar a un videojuego”.

El estonio se mantiene como piloto de reserva para 2026.

Las prácticas de Aron en 2025

En esta temporada, Paul Aron fue uno de los jóvenes con más cantidad de prácticas libres por fuera de los titulares, ya que estuvo presente en cinco FP1 en total. Con Alpine reemplazó a Franco Colapinto en Ímola y México y a Pierre Gasly en Abu Dhabi, mientras que tuvo otras dos sesiones con Sauber en Silverstone y Hungría.