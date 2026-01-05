Mientras espera por la Fórmula 1: el guiño de Franco Colapinto a una estrella argentina del Rally Dakar

Colapinto no volverá a pista hasta fin de mes.

Sin acción en la Fórmula 1 hasta que se dé el inicio de la pretemporada a fin de mes en el Circuito de Barcelona-Cataluña, Franco Colapinto debe atravesar estas semanas ayudando a Alpine con el desarrollo del A526, centrándose en el trabajo en el simulador. Pero mientras que los fanáticos del automovilismo esperan por el inicio del campeonato, también se está disputando el Rally Dakar, que cuenta con otro argentino en sus filas.

Se trata de Kevin Benavides, quien ganó el campeonato de motos de los Rally Dakar 2021 y 2023 y que este año atraviesa su primera presentación en el certamen dentro de la categoría de los coches. Con Lisandro Sisterna como navegador, el salteño comanda un Taurus T3MAX y este sábado estuvo presente en el prólogo del Dakar, una etapa introductora a la que reaccionó el piloto de Alpine.

Si bien los puntos no estuvieron en juego, fue la primera sensación de Benavides en un coche sobre las arenas del desierto, una experiencia importante de cara al inicio del certamen, motivo por el que Franco no dudó en mostrar su apoyo en las redes. A través de su cuenta de Instagram, el oriundo de Salta hizo una publicación sobre su primer día de acción en la competencia y no tardó en recibir la respuesta del pilarense.

“¡Largamos yaaa! Hoy tuvimos el prólogo. 22km combinando pistas rápidas y unos valles de piedras, salimos a hacerlo bien y prolijo. Nos quedamos con un 7mo puesto, feliz con mi posición para largar mañana con la etapa 1. Vamos, gracias a todos por la buena hinchada”, había escrito Kevin. A eso, Franco contestó: “Dale Iron Man vamooooooooo”, junto a unos emojis de brazos flexionados mostrando su fuerza.

La referencia al superhéroe de Marvel viene de la mano de una entrevista que Benavides había ofrecido a La Nación en 2024, cuando se refirió a su fanatismo por este género: “Quizás es el que más me representa porque sería lindo ser de hierro. Aunque ya un poco de eso tengo en el cuerpo”. Ahora, como respuesta al comentario de Colapinto, el salteño agregó: “A la orden, Jarvis”, en referencia a la IA que acompaña a Tony Stark, es decir, a Iron Man.

Así fue el intercambio entre Colapinto y Benavides.

¿Cuándo arranca la F1 2026?

Después de la pretemporada que finalizará a mediados de febrero, los equipos tendrán un par de semanas antes de la primera fecha de la nueva temporada de la Fórmula 1, que se realizará en el Circuito de Albert Park. Allí, se disputará el Gran Premio de Australia entre el 6 y 8 de marzo, con la primera presentación de Franco Colapinto en el trazado de Melbourne como piloto de la máxima categoría.