Preocupación en el automovilismo: el terrible accidente que sufrió un piloto argentino a días de correr el Dakar

Preocupación en el automovilismo: el accidente que sufrió un piloto argentino

Un joven piloto argentino sufrió un duro accidente el pasado viernes 19 de diciembre en medio de sus vacaciones previas a correr en el Rally Dakar 2026. Se trata de Juan Cruz Yacopini, figura del automovilismo argentino de 26 años, quien se encontraba junto a sus amigos y tras un paseo en lancha se encontró con este suceso que no sólo lo dejará afuera de la competencia en Arabia Saudita, sino que además lo tiene peleando por su vida. Hasta el momento, el pronóstico del deportista es reservado y esperan por su pronta recuperación.

El triste suceso tuvo lugar en la provincia de Mendoza, precisamente en la cercanía de un camping inaugurado recientemente en la costa Este de El Carrizal. El representante de nuestro país en la carrera más difícil del mundo tuvo un terrible impacto que derivó en la rápida reacción de sus allegados y posteriormente de los médicos del lugar. Estos últimos le realizaron maniobras de rehabilitación cardiopulmonar y lograron estabilizarlo para trasladarlo a un hospital.

Según informaron desde el medio Uno de Mendoza, Yacopini viajaba con sus amigos cuando "se tiró a un espejo de agua en una zona de poca profundidad y en el golpe se lesionó la cabeza. A raíz de esto sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue trasladado al Hospital Perrupato en San Martín. Poco después lo trasladaron a la Clínica de Cuyo debido a su diagnóstico de politraumatismo grave con shock medular".

Por supuesto, se espera que el mendocino salga adelante en las próximas horas, pero el accidente descartó completamente la chance de que corra en el Rally Dakar 2026. La competencia en la que Yacopini correría con el Toyota Gazoo Racing South Africa comenzará el próximo 3 de enero y de extenderá hasta el 17 del mismo mes. Cabe destacar que era el único argentino en la categoría autos y todo estaba planeado para que dé pelea en todas las etapas correspondientes con su Hilux como ya lo hizo en otros certámenes.

Juan Cruz Yacopini sufrió un terrible accidente antes de viajar para correr el Dakar 2026 y está internado con pronóstico reservado

Yacopini, de llegar como campeón mundial al Dakar 2026 al terrible accidente en Mendoza

Tan sólo unos días antes del hecho de este viernes 19 de diciembre, el joven piloto argentino fue galardonado en la Gala de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Tashkent, Uzbekistán. El motivo fue su consagración en la Bajas Internacional 2025, categoría en la cual se consagró campeón del mundo. En la misma ceremonia fueron distinguidos el Automóvil Club Argentino (ACA) y el Museo Juan Manuel Fangio, pero una de las principales figuras de la noche fue Yacopini.

Después de una ardua competencia, el mendocino se quedó con el título tras recorrer varios circuitos en distintos lugares del mundo. Con este logro histórico, que se sumó a los conseguidos en su carrera, el deportista se perfilaba para ser parte de la competencia más difícil y exigente del mundo como es el Rally Dakar. A lo largo de su recorrido levantó trofeos como el del Campeonato Argentino de Navegación y de Rally Cross Country y la South American Rally Race, por lo que ahora iba por el más importante de todos.